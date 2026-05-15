法人税や消費税など合わせて約1億5700万円もの脱税した罪に問われていた実業家でインフルエンサーの“宮崎麗果”こと黒木麗香被告（38）。14日、検察側は懲役2年6か月を求刑した。

この報道を受けて、宮崎の元夫で実業家の田中雄士氏（48）が反応し、自身のXアカウントに以下のコメントを投稿した。

《求刑がこれならなんとか執行猶予つくだろな。検察もこども達のこと考慮しての求刑かな 数年ぶりの来月の子ども達との面会は流石にどんな言い訳を重ねても最高裁でも俺が正しいて判決でたのだから会わせてくれよな！ 会わせないとか国の決定が出たのに背いて罪を重ねない事を祈る これはインプ稼ぎなどではなく他の不当に会わせてもらえない親達の為にも戦わなくてはならないからだ！》（原文ママ）

宮崎被告は「女性セブンプラス」によって“離婚協議中”だと報じられている元EXILEの夫・黒木啓司氏（46）との結婚の前に2回の離婚歴があり、黒木氏は3度目の、田中氏は2回目の結婚相手なのだ。

「宮崎被告に動きがある度にXで反応していますね」と話すのは、芸能記者だ。

田中氏は昨年12月、宮崎被告の脱税疑惑のニュースが報じられると、

《元嫁が脱税でお騒がせしてるが 一年前に俺も事情を聞かれたからありのままに話した！》と綴り、《ただこんなんで終わる女じゃねーだろ。いつの日か華々しい復活 楽しみにしてるぜ！》

とエールを送っていた。宮崎被告の初公判が行われた3月19日には、

《まー素直な気持ち 俺の子供以外も含めて 子供達の為に実刑はいかないで頑張って欲しい気持ち！沢山子ども達育てていく覚悟のある優しい所もあるから》

と家族について触れていたのだが……。そんななか4月21日、前述した宮崎被告が黒木氏と“離婚協議中”であることが報じられると、

「田中氏はその記事を引用しつつ、《本当の父親に会わせなかった事も反省してほしいもんだ！最高裁のお墨付きだしね！さて判決通り6月に子供たちに会える事を祈る》と投稿しています。その後も《おれの子供達は元気かな？（ ; ; ）心配》《爆笑 だが子供達の幸せを願う》などと投稿。

そして、今回の投稿で再び《（子供たちに）会わせてくれよな！》と宮崎被告にメッセージを送っています」（芸能記者）

宮崎被告の身辺が落ち着かない――。