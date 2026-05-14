「サスペンションの交換は特別なこと。街乗りやツーリングだけの自分には関係ない」。そう思っている人も多いのではないだろうか。ところが、そんな考えを持ったまま Technix（テクニクス）が開催している【テクニクス デモデー】に参加し、考えがガラッと変わった人も珍しくないという。【テクニクス デモデー】とは、イギリスの高性能サスペンション NITRON（ナイトロン）の国内唯一のサービスセンタ