1年の中でも比較的、天候が安定しているこの時期、県内各地で盛んに行われるのが、住宅のリフォーム工事です。とびや大工など、様々な職人が携わりますが、毎日を過ごす部屋の内装を美しく蘇らせるのが、壁紙を貼る職人です。その技術を競う大会で日本一に輝いた男性が秋田市にいます。熟練の技、そして技術の継承に取り組む姿を取材しました。 ■「夢を見ているよう」栄冠を手にした職人 今年3月、神部副知事の元を訪れ