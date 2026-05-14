元AKB48・タレントの西野未姫が13日、オフィシャルブログを更新。５月８日に第２子となる男児を出産したことを報告した。 この日、西野は「ご報告です！」と切り出し、「５月８日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と喜びいっぱいに報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！」と感謝の思い