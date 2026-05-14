西野未姫、男児出産を報告「２人のママになれてとても幸せです」
元AKB48・タレントの西野未姫が13日、オフィシャルブログを更新。５月８日に第２子となる男児を出産したことを報告した。
この日、西野は「ご報告です！」と切り出し、「５月８日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と喜びいっぱいに報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！」と感謝の思いをつづった。
さらに「２人のママになれてとても幸せです」と心境を明かし、「４人家族になった山本家をこれからも温かく見守って頂けたら嬉しいです」と呼びかけ。
生まれたばかりの長男を夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が抱きかかえ、西野と１歳の長女・にこりちゃんが寄り添う家族写真や、長女と長男を西野が優しい笑顔で抱きかかえる幸せ溢れる３ショットを公開。
新たに４人家族となった“山本家”にファンから「おめでとうございます」「にこりちゃん、お姉ちゃんですね」「無事に生まれよかった」「元気にスクスクと育ってね！」「これから、益々楽しみですね」「ステキなファミリー」「ずっーと楽しみにしてたよ」「健やかに育つよう祈ります」など祝福の声が多く寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女を出産し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表していた。
この日、西野は「ご報告です！」と切り出し、「５月８日に第二子を無事出産しました！元気な男の子です」と喜びいっぱいに報告。「出産前たくさんのファンの方が応援してくださって、アドバイスをくださったおかげで自信を持って出産に挑む事ができました！本当にありがとうございました！！」と感謝の思いをつづった。
生まれたばかりの長男を夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が抱きかかえ、西野と１歳の長女・にこりちゃんが寄り添う家族写真や、長女と長男を西野が優しい笑顔で抱きかかえる幸せ溢れる３ショットを公開。
新たに４人家族となった“山本家”にファンから「おめでとうございます」「にこりちゃん、お姉ちゃんですね」「無事に生まれよかった」「元気にスクスクと育ってね！」「これから、益々楽しみですね」「ステキなファミリー」「ずっーと楽しみにしてたよ」「健やかに育つよう祈ります」など祝福の声が多く寄せられている。
山本と西野は2022年に結婚。31歳差夫婦としても注目を集めており、ブログでは家族の日常を飾らない言葉で発信し、幅広い支持を集めている。また、2024年10月17日に第１子となる 長女を出産し、2026年１月４日に、第２子妊娠を報告。２月６日に自身のYouTubeチャンネルにて第２子の性別を男の子と発表していた。