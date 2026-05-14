2025年3月に岡山市南区で発生した大規模な山火事 14日、岡山県内各地で「林野火災注意報」が発令されています。現在発令されているのは、岡山市、吉備中央町、倉敷市、早島町、玉野市、笠岡市、浅口市、里庄町、井原市、矢掛町、総社市、赤磐市です。 全国各地での林野火災の頻発を受け、岡山県の全自治体は4月1日から「林野火災警報」及び「林野火災注意報」の運用を始めました。注意報は「直前3日間の合計降水量が1mm以下