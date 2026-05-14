阪神は14日、ダウリ・モレッタ投手（30）の出場選手登録を抹消した。助っ人右腕は、開幕1軍入りし勝ちパターン入りも期待されていたが、ここまで防御率6・39と不振。2軍で再調整することになった。モレッタの降格で今季新加入の助っ人は全員が現状は2軍で調整。開幕ローテ入りしたルーカスは課題の立ち上がりを克服できず4月17日に登録を抹消され、5月10日に球団から腰部の疲労骨折が発表され長期離脱が決まった。もう1人の先