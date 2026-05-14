新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月16日（土）、17日（日）に開催される総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」より、豪華キャスト陣が登壇するステージプログラムの一部を無料生中継する。 「マチ★アソビ vol.30」は、「徳島をアソビ尽くす」をコンセプトに徳島のマチと自然とアニメやゲーム、マンガなどが融合した総合エンタメイベント。徳島の街が会場となり、人気作品のブースやグッズの販売、コラボカフ