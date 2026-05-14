マチ★アソビ vol.30のステージプログラムをABEMA無料生中継
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月16日（土）、17日（日）に開催される総合エンタメイベント「マチ★アソビ vol.30」より、豪華キャスト陣が登壇するステージプログラムの一部を無料生中継する。
「マチ★アソビ vol.30」は、「徳島をアソビ尽くす」をコンセプトに徳島のマチと自然とアニメやゲーム、マンガなどが融合した総合エンタメイベント。徳島の街が会場となり、人気作品のブースやグッズの販売、コラボカフェのほか有名声優やアーティストが登壇するステージプログラムや上映イベントも実施。毎年多くの来場者が訪れ賑わいを見せている。
「ABEMA」では、豪華キャスト陣やアーティストが出演するステージプログラムより、アニメ「鬼滅の刃」をはじめ、TVアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』、劇場アニメーション『魔法使いの夜』、『ようこそ実力至上主義の教室へ ４th Season ２年生編１学期』など人気作のステージに加え、「プリキュアシンガーズ」などによるライブステージまで計10ステージを５月16日（土）、17日（日）の２日間にわたり無料生中継。また放送後の無料配信も実施する。
（C）AbemaTV, Inc.
「マチ★アソビ vol.30」は、「徳島をアソビ尽くす」をコンセプトに徳島のマチと自然とアニメやゲーム、マンガなどが融合した総合エンタメイベント。徳島の街が会場となり、人気作品のブースやグッズの販売、コラボカフェのほか有名声優やアーティストが登壇するステージプログラムや上映イベントも実施。毎年多くの来場者が訪れ賑わいを見せている。
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