Image: Adriano Contreras / GIZMODO US 緑のバブルにカギをかける。iPhoneをiOS 26.5にアップデートすると、エンドツーエンド暗号化されたRCSメッセージング機能が追加されます。Apple（アップル）が11日、最新アプデのiOS 26.5をリリースしました。今回の目玉は何といっても、これまで「グリーンバブル」と呼ばれてきたAndroidユーザーとのSMSが、ついにエンドツーエンド暗号化されたRCSメ