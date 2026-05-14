地下トンネルのすぐ上にもバイパスが通る！神奈川県の横浜市道路局が事業を実施している、都市計画道路「上郷公田（かみごうくでん）線」の整備が進捗しています。圏央道の一部として工事中の「横浜環状南線」の関連道路のひとつで、2026（令和8年度）からは、プレキャストコンクリートによるトンネル擁壁の設置工事が本格的にスタートしました。【画像ギャラリー】「上郷公田線」の計画概要を地図・写真で見るこの路線は将来