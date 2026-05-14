地下トンネルのすぐ上にもバイパスが通る！

神奈川県の横浜市道路局が事業を実施している、都市計画道路「上郷公田（かみごうくでん）線」の整備が進捗しています。圏央道の一部として工事中の「横浜環状南線」の関連道路のひとつで、2026（令和8年度）からは、プレキャストコンクリートによるトンネル擁壁の設置工事が本格的にスタートしました。

【画像ギャラリー】「上郷公田線」の計画概要を地図・写真で見る

この路線は将来、どのようなルートとなるのでしょうか。

上郷公田線は、横浜市栄区の上郷町に位置する環状4号線神戸橋交差点から、同区公田町の環状4号線桂町交差点までを結ぶ、延長3.2kmの都市計画道路です。横浜環状4号線の南側に回り込むバイパスの役割を果たします。

このルートは、横浜環状南線の「桂台トンネル」（1412m）と大部分で重複します。上郷公田線は、トンネルの地上道路となるもので、桂台の住宅街にはずっと以前から空白の道路用地がありました。桂台の西側にできる「公田IC」（以下、未開通部のIC名などは仮称）のアクセス道路にもなります。

本ルートは、混雑の激しい横浜環状4号線の代替ルートとして期待されているほか、JR本郷台駅のすぐそばに位置する桂町交差点では、横浜環状3号線と交差しつつ北へ伸びる県道「桂町戸塚遠藤線」とも直結。交通利便性の向上や緊急輸送路機能の拡充も見込まれます。

横浜環状南線は2022年以降、開通見込みが示されない状態が続いていますが、すでに上郷公田線の直下を通る「桂台トンネル」の掘削などが完了し、現在は釜利谷JCT至近の「釜利谷庄戸トンネル」下り線の整備が進められています。

なお、上郷公田線は3つの事業地区に分割して整備が進められており、事業年度はいずれも2030（令和12）年度までとなっています。