三重県の北勢地域に水を供給している三重用水で、水不足のため最大20％まで引き上げられていた節水率が13日から10％に下げられ、節水対策が緩和されました。三重用水は、北勢地域の4市2町に農業用水を供給している他、四日市市や鈴鹿市、菰野町の2市1町に水道用水、桑名市に工業用水を供給しています。三重用水の水源となっているいなべ市の中里ダムや北勢地域にある調整池では、去年夏以降、降水量が平年を大きく下回った影響で、