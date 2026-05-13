■ 水産・農林業1301 極洋 2026年3月期 本決算（Point：原材料高の影響と価格転嫁の進捗、水産事業の利益率を確認）1379 ホクト 2026年3月期 本決算（Point：きのこ販売単価の推移と、生産コスト増の吸収状況に注目）1380 秋川牧園 2026年3月期 本決算（Point：飼料価格変動の利益への影響と、無添加食品の需要をチェック）1384 ホクリヨウ 2026年3月期 本決算（Point：鶏卵相場の動向と、鳥インフルエンザ対策のコスト面