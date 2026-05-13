【5月14日】今日の決算発表　675社のポイント

■ 水産・農林業

1301 極洋 2026年3月期 本決算

（Point：原材料高の影響と価格転嫁の進捗、水産事業の利益率を確認）

1379 ホクト 2026年3月期 本決算

（Point：きのこ販売単価の推移と、生産コスト増の吸収状況に注目）

1380 秋川牧園 2026年3月期 本決算

（Point：飼料価格変動の利益への影響と、無添加食品の需要をチェック）

1384 ホクリヨウ 2026年3月期 本決算

（Point：鶏卵相場の動向と、鳥インフルエンザ対策のコスト面を注視）

■ サービス業

142A ジンジブ 2026年3月期 本決算

（Point：高卒採用支援の契約企業数と、新規事業の成長性に注目）

150A ＪＳＨ 2026年3月期 本決算

（Point：障がい者雇用支援の定着率と、地方展開の進捗を確認）

160A アズパートナーズ 2026年3月期 本決算

（Point：介護施設の入居率推移と、人件費高騰の管理状況をチェック）

2134 北浜キャピタルパートナーズ 2026年3月期 本決算

（Point：投資案件の収益化時期と、営業外損益の項目に注意）

2179 成学社 2026年3月期 本決算

（Point：生徒数の増減と、共働き世帯向け教育サービスの収益貢献度）

2183 リニカル 2026年3月期 本決算

（Point：国際共同治験の受注残高と、海外拠点の稼働率をチェック）

2376 サイネックス 2026年3月期 本決算

（Point：自治体向け電子書籍等のデジタル化支援事業の伸びを注視）

2415 ヒューマンHD 2026年3月期 本決算

（Point：教育・人材事業のセグメント利益と、リスキリング需要を確認）

2464 Ａｏｂａ‐ＢＢＴ 2026年3月期 本決算

（Point：社会人向け教育コンテンツの登録者数と、法人契約の進捗）

352A ＬＯＩＶＥ 2026年3月期 本決算

（Point：ヨガスタジオの新規出店ペースと、既存店売上高に注目）

4301 アミューズ 2026年3月期 本決算

（Point：対面イベントの開催数と、グッズ販売等の副次的収益を確認）

4310 ドリームインキュベータ 2026年3月期 本決算

（Point：コンサル事業の受注単価と、投資先の評価益・売却益をチェック）

4651 サニックスHD 2026年3月期 本決算

（Point：太陽光発電の保守点検需要と、法人向けシロアリ駆除の伸び）

4665 ダスキン 2026年3月期 本決算

（Point：清掃用品レンタル事業の回復度とミスタードーナツの好調維持）

4681 リゾートトラスト 2026年3月期 本決算

（Point：会員権販売の進捗と、ホテル稼働率・客単価の推移に注目）

475A ギミック 2026年3月期 本決算

（Point：医療機関向けWEBメディアの広告出稿数と成約率を確認）

477A スタートライン 2026年3月期 本決算

（Point：障がい者雇用支援の継続率と、コンサルティング収益の伸び）

4833 Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2026年3月期 本決算

（Point：DXコンサル案件の規模と、エンジニアの稼働状況を確認）

5869 早稲田学習研究会 2026年5月期 本決算

（Point：塾生数の純増数と、夏期・冬期講習の収益寄与度をチェック）

5870 ナルネットコミュニケーションズ 2026年3月期 本決算

（Point：車両メンテナンスの受託件数と、提携工場網の拡大状況）

6035 アイ・アールジャパンHD 2026年3月期 本決算

（Point：大型のアドバイザリー案件受託状況と、信頼回復へのコスト）

6039 日本動物高度医療センター 2026年3月期 本決算

（Point：高度医療の症例数と、検査・手術の単価推移に注目）

6045 レントラックス 2026年3月期 本決算

（Point：主力のアフィリエイト広告における取扱高の伸び率を確認）

6082 ライドオンエクスプレスHD 2026年3月期 本決算

（Point：出前館等のプラットフォーム手数料と、自社配送の採算性）

6092 エンバイオ・HD 2026年3月期 本決算

（Point：土壌汚染対策の大型案件完了時期と、再エネ事業の収益）

6096 レアジョブ 2026年3月期 本決算

（Point：法人・学校向け需要の回復と、AI英会話サービスの成長性）

6098 リクルートHD 2026年3月期 本決算

（Point：Indeedの求人投稿数推移と、国内SaaS事業の拡大）

6178 日本郵政 2026年3月期 本決算

（Point：郵便物数減少の補填状況と、傘下2社の配当等収益貢献度）

6190 フェニックスバイオ 2026年3月期 本決算

（Point：PXBマウスを用いた創薬支援の受注残と、海外売上比率）

6538 ディスラプターズ 2026年3月期 本決算

（Point：新規コンサルティング契約数と、プロジェクト継続率を確認）

6545 インターネットインフィニティー 2026年3月期 本決算

（Point：ケアマネ向けプラットフォームの広告収入と、サービス利用数）

6562 ジーニー 2026年3月期 本決算

（Point：広告配信PFの単価と、SaaS領域の月次経常収益をチェック）

6564 ミダックHD 2026年3月期 本決算

（Point：最終処分場の残余容量と、受入単価の上昇状況を確認）

6566 要興業 2026年3月期 本決算

（Point：事業系廃棄物の収集運搬量と、リサイクル率の向上を確認）

6579 ログリー 2026年3月期 本決算

（Point：ネイティブ広告のインプレッション数と、広告主の動向）

6580 ライトアップ 2026年3月期 本決算

（Point：助成金自動診断システムの導入社数と、コンサル成約率）

6819 伊豆シャボテンリゾート 2026年3月期 本決算

（Point：来園者数の回復状況と、園内物販・飲食の客単価を確認）

7042 アクセスグループ・HD 2026年3月期 本決算

（Point：新卒採用・販促支援のイベント動員数と、営業損益の改善）

7047 ポート 2026年3月期 本決算

（Point：成約件数あたりの収益性と、エネルギー領域の拡大状況）

7058 共栄セキュリティーサービス 2026年7月期 本決算

（Point：施設警備の新規契約数と、警備員の確保・人件費負担のバランス）

7059 コプロ・HD 2026年3月期 本決算

（Point：建設エンジニアの派遣人数と、採用費のコントロール状況）

7060 ギークス 2026年3月期 本決算

（Point：ITフリーランスの登録者数と、稼働案件の単価推移を注視）

7062 フレアス 2026年3月期 本決算

（Point：在宅マッサージの施術回数と、フランチャイズ拠点の増減）

7084 Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2026年3月期 本決算

（Point：デリバリー代行の稼働数と、配送効率化による利益改善）

7087 ウイルテック 2026年3月期 本決算

（Point：製造派遣の稼働人数と、半導体・車載分野の需要回復度）

8769 アドバンテッジリスクマネジメント 2026年3月期 本決算

（Point：ストレスチェック義務化に伴う付加価値サービスの成約数）

9220 エフビー介護サービス 2026年3月期 本決算

（Point：介護施設の稼働率と、福祉用具レンタルの利用者数を確認）

9247 ＴＲＥHD 2026年3月期 本決算

（Point：震災復興関連の廃棄物処理量と、再エネ事業の損益分岐点）

9254 ラバブルマーケティンググループ 2026年3月期 本決算

（Point：SNS運用支援の月額課金者数と、広告運用収益の伸び）

9348 ｉｓｐａｃｅ 2026年3月期 本決算

（Point：月面探査ミッションの進捗と、受領補助金・現金の残高）

9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 2026年3月期 本決算

（Point：企業研修の実施回数と、海外拠点別の営業損益を確認）

9616 共立メンテナンス 2026年3月期 本決算

（Point：ドーミーインの客室単価と、学生寮の入居状況に注目）

9628 燦HD 2026年8月期 本決算

（Point：葬儀件数と1件あたりの単価推移、新施設開設の効果を確認）

9635 武蔵野興業 2026年3月期 本決算

（Point：映画館の観客動員数と、不動産賃貸部門の安定性をチェック）

9663 ナガワ 2026年3月期 本決算

（Point：プレハブハウスのレンタル稼働率と、建設需要の動向）

9760 進学会HD 2026年3月期 本決算

（Point：学習塾の生徒数と、スポーツクラブ・不動産事業の収益力）

9767 日建工学 2026年3月期 本決算

（Point：消波ブロック等の土木資材需要と、公共工事の受注状況）

9769 学究社 2026年3月期 本決算

（Point：都立校受験に強い進学指導の合格実績と、生徒数増減）

9782 ディーエムエス 2026年3月期 本決算

（Point：ダイレクトメール発送代行の取扱量と、販促企画の成約数）

9788 ナック 2026年3月期 本決算

（Point：宅配水「クリクラ」の解約率と、住宅事業の引き渡し棟数）

9791 ビケンテクノ 2026年3月期 本決算

（Point：総合ビルメンテナンスの受託契約数と、清掃コストの管理）

157A グリーンモンスター 2026年6月期 3Q

（Point：体験型投資学習アプリの会員数と、証券口座開設への誘導数）

194A ＷＯＬＶＥＳ ＨＡＮＤ 2026年6月期 3Q

（Point：動物病院の来院数と、獣医療関連の物販・教育事業の伸び）

4657 環境管理センター 2026年6月期 3Q

（Point：環境調査の受注件数と、アスベスト・土壌調査の需要動向）

4767 テー・オー・ダブリュー 2026年6月期 3Q

（Point：大型プロモーションイベントの実施件数と、売上利益率）

6036 ＫｅｅＰｅｒ技研 2026年6月期 3Q

（Point：直営店の来店数・客単価と、ケミカル製品の卸売状況）

6038 イード 2026年6月期 3Q

（Point：運営メディアのPV数と、コンテンツ課金・EC支援の成長）

6061 ユニバーサル園芸社 2026年6月期 3Q

（Point：法人向け観葉植物レンタルの解約率と、海外拠点の損益）

7369 メイホーHD 2026年6月期 3Q

（Point：買収企業の統合プロセスと、建設コンサル部門の受注残高）

7371 Ｚｅｎｋｅｎ 2026年6月期 3Q

（Point：IT事業の粗利率と、語学・人材事業の収益改善度を確認）

7375 リファインバースグループ 2026年6月期 3Q

（Point：再生プラ素材の販売量と、産廃処理事業の採算性を注視）

7377 ＤＮHD 2026年6月期 3Q

（Point：建設資材・住宅設備の販売推移と、営業利益率の改善状況）

9159 Ｗ ＴＯＫＹＯ 2026年6月期 3Q

（Point：TGC等の大型イベント協賛収入と、地方創生事業の進捗）

9165 クオルテック 2026年6月期 3Q

（Point：パワー半導体向け受託分析の需要と、研究開発費の推移）

9557 エアークローゼット 2026年6月期 3Q

（Point：月額会員数の推移と、衣類クリーニング等のコスト抑制）

2498 オリエンタルコンサルタンツHD 2026年9月期 2Q

（Point：国土強靭化に関連する公共工事のコンサル受注残高に注目）

264A Ｓｃｈｏｏ 2026年9月期 2Q

（Point：法人向けオンライン研修の契約社数と、ARPU（客単価））

4754 トスネット 2026年9月期 2Q

（Point：交通誘導警備の稼働率と、新規拠点開設に伴う人件費）

6189 グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 2026年9月期 2Q

（Point：保育所の定員充足率と、自治体からの運営補助金推移）

6198 キャリア 2026年9月期 2Q

（Point：高齢者派遣の登録・稼働数と、介護施設向けの紹介手数料）

6554 エスユーエス 2026年9月期 2Q

（Point：技術者派遣の稼働率と、新卒エンジニアの教育・配属状況）

7041 ＣＲＧHD 2026年9月期 2Q

（Point：製造・物流向け派遣の需要動向と、採用コストの変動を確認）

7072 インティメート・マージャー 2026年9月期 2Q

（Point：データ活用サービスの導入数と、クッキーレス対応の進捗）

7376 ＢＣＣ 2026年9月期 2Q

（Point：介護レクリエーション事業の拡大とIT派遣の稼働率に注目）

9225 ブリッジコンサルティンググループ 2026年9月期 2Q

（Point：IPO準備企業向け支援の成約数と、プロシェアリング収益）

9244 デジタリフト 2026年9月期 2Q

（Point：運用型広告の取扱高と、コンサルティングサービスの利益率）

9249 日本エコシステム 2026年9月期 2Q

（Point：交通インフラ保守の安定収益と、環境関連事業の受注状況）

9258 ＣＳ－Ｃ 2026年9月期 2Q

（Point：店舗DX支援の継続課金社数と、飲食店向けの集客効果）

9552 クオンツ総研HD 2026年9月期 2Q

（Point：DXコンサルの大型受注の有無と、専門人材の確保状況）

9553 マイクロアド 2026年9月期 2Q

（Point：データプラットフォーム事業の利益率と、海外展開の成果）

9554 ＡＶｉＣ 2026年9月期 2Q

（Point：デジタルマーケティング支援の解約率と、新規受注単価）

9562 ビジネスコーチ 2026年9月期 2Q

（Point：エグゼクティブコーチングの実施件数と、講師陣の拡充状況）

2173 博展 2026年12月期 1Q

（Point：展示会・プロモーションイベントの受注時期と、粗利益率）

2499 日本和装HD 2026年12月期 1Q

（Point：着付け教室の受講者数と、着物販売会での成約率に注目）

261A 日水コン 2026年12月期 1Q

（Point：水インフラ設計の受注残と、上下水道DXの進捗状況をチェック）

286A ユカリア 2026年12月期 1Q

（Point：病院経営支援の契約数と、医療現場のDX化による利益貢献）

4324 電通グループ 2026年12月期 1Q

（Point：海外事業の回復度と、国内のデジタル変革支援の成長性）

4766 ピーエイ 2026年12月期 1Q

（Point：求人媒体の掲載件数と、託児所等の子育て支援事業の損益）

4784 ＧＭＯインターネット 2026年12月期 1Q

（Point：インフラ事業の安定収益と、暗号資産事業の業績変動を確認）

4848 フルキャストHD 2026年12月期 1Q

（Point：短期人材サービスの稼働件数と、物流・製造分野の需要）

5868 ロココ 2026年12月期 1Q

（Point：ITアウトソーシングの契約更新率と、エンジニアの稼働率）

6029 アトラグループ 2026年12月期 1Q

（Point：鍼灸接骨院向けシステムの導入数と、消耗品販売の推移）

6034 ＭＲＴ 2026年12月期 1Q

（Point：医師・看護師紹介の成約数と、自治体向けサービスの寄与）

6054 リブセンス 2026年12月期 1Q

（Point：主力の求人サイトの応募数と、新規サービスの広告宣伝費）

6071 ＩＢＪ 2026年12月期 1Q

（Point：婚活サービスの会員数増減と、成婚率に基づく手数料収入）

6081 アライドアーキテクツ 2026年12月期 1Q

（Point：SaaS型ツールの契約継続率と、海外マーケティング事業）

6171 土木管理総合試験所 2026年12月期 1Q

（Point：土質・地質調査の受注件数と、公共投資の予算執行状況）

6533 Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2026年12月期 1Q

（Point：デジタルマーケティングとDX支援のシナジーと、M&A効果）

6561 ＨＡＮＡＴＯＵＲ ＪＡＰＡＮ 2026年12月期 1Q

（Point：訪日韓国人を中心としたツアー取扱人数と、ホテル稼働率）

6573 ＣＲＡＶＩＡ 2026年12月期 1Q

（Point：人材紹介の成約単価推移と、新規分野への展開コストを注視）

7033 マネジメントソリューションズ 2026年12月期 1Q

（Point：プロジェクト管理支援のコンサル稼働率と、受注単価の推移）

7037 テノ．HD 2026年12月期 1Q

（Point：受託保育施設の運営数と、待機児童対策の動向を確認）

7039 ブリッジインターナショナルグループ 2026年12月期 1Q

（Point：インサイドセールス支援の契約数と、DXツールの普及度）

7044 ピアラ 2026年12月期 1Q

（Point：ビューティ・ヘルスケア広告の成果報酬と、新規事業の損益）

7061 日本ホスピスHD 2026年12月期 1Q

（Point：ホスピス住宅の入居者数と、拠点の開設スピードを確認）

7082 ジモティー 2026年12月期 1Q

（Point：MAU（月間利用者数）と、リユース関連の広告収入の伸び）

7354 ダイレクトマーケティングミックス 2026年12月期 1Q

（Point：コンタクトセンターのブース稼働率と、成約手数料の増減）

9160 オンザページ 2026年12月期 1Q

（Point：コンタクトセンター受託の進捗と、BPO事業の利益率を注視）

9211 エフ・コード 2026年12月期 1Q

（Point：DX推進支援の月額報酬社数と、M&Aによる売上上乗せ分）

9218 メンタルヘルステクノロジーズ 2026年12月期 1Q

（Point：産業医クラウドの契約数と、メンタルヘルス対策の需要）

9245 リベロ 2026年12月期 1Q

（Point：引越しプラットフォームの取扱件数と、新生活関連の送客）

9246 プロジェクトHD 2026年12月期 1Q

（Point：DXコンサルティングの継続契約率と、グループ間の顧客送客）

9563 Ａｔｌａｓ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2026年12月期 1Q

（Point：Fintech関連のコンサル受注状況と、決済基盤の成長性）

9612 ラックランド 2026年12月期 1Q

（Point：店舗制作の受注残高と、食品工場・物流施設の案件動向）

9672 東京都競馬 2026年12月期 1Q

（Point：大井競馬の売得金推移と、SPAT4の利用者数増減を確認）

■ 情報・通信業

147A ソラコム 2026年3月期 本決算

（Point：IoTプラットフォームの回線数と、ARPUの推移を確認）

173A ハンモック 2026年3月期 本決算

（Point：資産管理ソフトの月額利用料収益と、解約率の低さをチェック）

2121 ＭＩＸＩ 2026年3月期 本決算

（Point：モンストの収益維持力と、スポーツ事業の赤字縮小状況）

2323 ｆｏｎｆｕｎ 2026年3月期 本決算

（Point：SMS配信サービス等の法人向け通信サービスの伸びを注視）

2329 東北新社 2026年3月期 本決算

（Point：CM制作の受注状況と、放送事業のコスト削減の進捗を確認）

2351 ＡＳＪ 2026年3月期 本決算

（Point：クラウドサービスの導入社数と、決済代行の取扱高に注目）

3640 電算 2026年3月期 本決算

（Point：自治体向けガバメントクラウドへの移行案件の進捗を確認）

3641 パピレス 2026年3月期 本決算

（Point：電子書籍の販売動向と、自社レーベル等のコンテンツ力）

3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2026年3月期 本決算

（Point：AI処理プロセッサのIPライセンス収入と、製品売上比率）

3661 エムアップHD 2026年3月期 本決算

（Point：ファンクラブ会員数の純増と、電子チケットの手数料収入）

3694 オプティム 2026年3月期 本決算

（Point：MDMソフトの契約ID数と、農業・建設等DXの収益化）

3750 ＡＤＲ１２０Ｓ 2026年3月期 本決算

（Point：投資事業の出口戦略と、システム開発の受注残高を確認）

3763 プロシップ 2026年3月期 本決算

（Point：固定資産管理システムの法改正対応需要と、導入支援収益）

3799 キーウェアソリューションズ 2026年3月期 本決算

（Point：NECグループ向け等の受託開発案件の採算性と受注高）

3835 ｅＢＡＳＥ 2026年3月期 本決算

（Point：食品業界向け商品情報管理ソフトの導入数と継続課金）

3841 ジーダット 2026年3月期 本決算

（Point：半導体設計ツールの海外展開と、保守・サポート収益）

3844 コムチュア 2026年3月期 本決算

（Point：クラウド導入支援の案件単価と、DX・データ活用領域の伸び）

3845 アイフリークモバイル 2026年3月期 本決算

（Point：IT人材派遣の稼働状況と、自社アプリの課金推移を確認）

3851 日本一ソフトウェア 2026年3月期 本決算

（Point：新作タイトルの国内外販売本数と、リピート販売の寄与度）

3909 ショーケース 2026年3月期 本決算

（Point：EFOツールの導入数と、企業向けDX支援の収益性改善）

3927 フーバーブレイン 2026年3月期 本決算

（Point：サイバーセキュリティ関連の受注状況と、保守契約の増加）

3929 ソーシャルワイヤー 2026年3月期 本決算

（Point：PR配信サービス等の利用件数と、シェアオフィス事業の損益）

3933 チエル 2026年3月期 本決算

（Point：GIGAスクール関連の更新需要と、教材配信の契約数）

4169 ＥＮＥＣＨＡＮＧＥ 2026年3月期 本決算

（Point：電力切り替え支援の成約件数と、EV充電器の設置数に注目）

4256 サインド 2026年3月期 本決算

（Point：理美容業界向け予約管理システムの契約数と、ARPUを確認）

4387 ＺＵＵ 2026年3月期 本決算

（Point：金融メディアの集客力と、富裕層向けサービスの成約数）

4416 Ｔｒｕｅ Ｄａｔａ 2026年3月期 本決算

（Point：ID-POSデータの分析支援と、流通・メーカーの契約社数）

4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 2026年3月期 本決算

（Point：ライブドア等のメディア収益と、ソリューション事業の伸び）

4444 インフォネット 2026年3月期 本決算

（Point：CMS導入件数と、AIを活用したシステム開発の収益性）

4484 ランサーズ 2026年3月期 本決算

（Point：フリーランス仲介の取扱高と、エージェントサービスの利益）

4492 ゼネテック 2026年3月期 本決算

（Point：生産性向上ソフトの販売推移と、エンジニアリング受注高）

4644 イマジニア 2026年3月期 本決算

（Point：Nintendo Switch向け等の新作売れ行きと、ライセンス収益）

4662 フォーカスシステムズ 2026年3月期 本決算

（Point：公共・金融向けの保守案件の安定性と、IT人材の採用費）

4783 ＮＣＤ 2026年3月期 本決算

（Point：時間貸し駐輪場の利用料収入と、システム開発の受注残）

4814 ネクストウェア 2026年3月期 本決算

（Point：顔認証システム等のソリューション案件と、不採算案件の有無）

4839 ＷＯＷＯＷ 2026年3月期 本決算

（Point：累計加入者数の増減と、配信サービスのコスト・収益バランス）

5247 ＢＴＭ 2026年3月期 本決算

（Point：地方企業のDX支援案件数と、フリーランスエンジニアの活用）

5252 日本ナレッジ 2026年3月期 本決算

（Point：ソフトウェアテスト事業の受注増と、エンジニアの稼働率）

550A ソフトテックス 2026年3月期 本決算

（Point：製造・金融等へのシステム導入状況と、保守運用の更新率）

5571 エキサイトHD 2026年3月期 本決算

（Point：電話占い事業の伸びと、SaaS事業の導入社数推移を確認）

5621 ヒューマンテクノロジーズ 2026年3月期 本決算

（Point：勤怠管理システムの月額課金数と、人件費負担のコントロール）

6942 ソフィアHD 2026年3月期 本決算

（Point：システム開発の収益性と、医療・通信事業の構造改革）

7595 アルゴグラフィックス 2026年3月期 本決算

（Point：製造業向けPLMソフトの需要と、保守等の継続収入の割合）

7844 マーベラス 2026年3月期 本決算

（Point：新作コンシューマゲームとスマホゲームの課金・販売動向）

8023 ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ 2026年3月期 本決算

（Point：ITインフラ構築の案件数と、クラウドサービスの導入状況）

8157 都築電気 2026年3月期 本決算

（Point：主要顧客のIT投資意欲と、自社ソリューションの利益貢献度）

9445 フォーバルテレコム 2026年3月期 本決算

（Point：法人向け通信回線の取次件数と、新電力事業の収益改善）

9467 アルファポリス 2026年3月期 本決算

（Point：ライトノベル・漫画の出版点数と、電子書籍の販売推移）

9475 昭文社HD 2026年3月期 本決算

（Point：旅行ガイドの販売回復状況と、地図データのBtoB提供収益）

9605 東映 2026年3月期 本決算

（Point：配給作品の興行収入と、キャラクター版権のライセンス収益）

9928 ミロク情報サービス 2026年3月期 本決算

（Point：会計ソフトのサブスク移行状況と、法改正対応の特需終了後）

3625 テックファームHD 2026年6月期 3Q

（Point：システム受託開発の利益率と、カジノ関連等新規事業の進捗）

3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2026年6月期 3Q

（Point：不採算案件の抑制状況と、独自ソフトの販売数に注目）

4073 ジィ・シィ企画 2026年6月期 3Q

（Point：キャッシュレス決済システムの導入店舗数と、月額保守収益）

4391 ロジザード 2026年6月期 3Q

（Point：EC向け倉庫管理システムの稼働拠点数と、出荷件数連動収益）

4845 スカラ 2026年6月期 3Q

（Point：SaaS事業のARPUと、投資事業のEXITによる利益貢献）

9417 スマートバリュー 2026年6月期 3Q

（Point：自治体向けDXプラットフォームの契約数と、モビリティ事業）

9450 ファイバーゲート 2026年6月期 3Q

（Point：賃貸マンション向け無料Wi-Fiの導入戸数と、利益率推移）

3674 オークファン 2026年9月期 2Q

（Point：卸売プラットフォームの取扱高と、在庫処分支援の成約数）

3691 デジタルプラス 2026年9月期 2Q

（Point：デジタルギフトサービスの利用総額と、導入企業数の推移）

3747 インタートレード 2026年9月期 2Q

（Point：証券会社向けシステムの更新案件と、ヘルスケア事業の損益）

3965 キャピタル・アセット・プランニング 2026年9月期 2Q

（Point：金融機関向けライフプラン支援ソフトの受注と、導入コスト）

3989 シェアリングテクノロジー 2026年9月期 2Q

（Point：生活トラブル解決サイトの問合せ件数と、成約率の推移）

4051 ＧＭＯフィナンシャルゲート 2026年9月期 2Q

（Point：決済端末の設置台数と、決済処理件数に応じた収益の伸び）

4260 ハイブリッドテクノロジーズ 2026年9月期 2Q

（Point：ベトナム拠点の開発コストと、日本国内の受注案件の単価）

4376 くふうカンパニーHD 2026年9月期 2Q

（Point：チラシアプリ等のメディア閲覧数と、金融・住宅領域の収益）

4393 バンク・オブ・イノベーション 2026年9月期 2Q

（Point：主力ゲームの課金高推移と、新作開発にかかる広告・研究費）

4445 リビン・テクノロジーズ 2026年9月期 2Q

（Point：不動産比較サイトの加盟店数と、送客あたりの成約率を確認）

4499 Ｓｐｅｅｅ 2026年9月期 2Q

（Point：DX事業の成約件数と、主力メディアの集客効率をチェック）

476A 辻・本郷ＩＴコンサルティング 2026年9月期 2Q

（Point：会計事務所向けDX支援の契約数と、コンサル稼働率）

5587 インバウンドプラットフォーム 2026年9月期 2Q

（Point：訪日客向けWi-Fiレンタル件数と、多言語対応サービスの伸び）

9470 学研HD 2026年9月期 2Q

（Point：教育事業の春季募集実績と、高齢者住宅の入居率を確認）

145A Ｌ ｉｓ Ｂ 2026年12月期 1Q

（Point：現場向けチャットの契約ユーザー数と、建設業界の導入状況）

153A カウリス 2026年12月期 1Q

（Point：不正アクセス検知サービスの導入金融機関数と、解約率）

175A Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ 2026年12月期 1Q

（Point：モビリティ・公共交通向けDX案件の進捗と、受注残高）

265A Ｈｍｃｏｍｍ 2026年12月期 1Q

（Point：音声認識AIツールの導入社数と、コールセンター等の活用状況）

290A Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ 2026年12月期 1Q

（Point：衛星データの販売契約数と、衛星打ち上げ費用の負担状況）

298A ＧＶＡ ＴＥＣＨ 2026年12月期 1Q

（Point：リーガルテックの契約社数と、法務部門の効率化支援の成果）

3667 ｅｎｉｓｈ 2026年12月期 1Q

（Point：配信中ゲームのイベント効果と、ブロックチェーンゲームの進捗）

3683 サイバーリンクス 2026年12月期 1Q

（Point：流通・官公庁向けクラウドサービスの利用料収入の安定性）

3719 ＡＩストーム 2026年12月期 1Q

（Point：AIソリューションの開発状況と、特定顧客への依存度をチェック）

3777 環境フレンドリーHD 2026年12月期 1Q

（Point：システム開発の受注動向と、不採算案件の発生有無を確認）

3901 マークラインズ 2026年12月期 1Q

（Point：自動車産業プラットフォームの契約企業数と、海外売上高）

3928 マイネット 2026年12月期 1Q

（Point：ゲーム運営受託の採算性と、ファンタジースポーツ事業の伸び）

3976 シャノン 2026年12月期 1Q

（Point：マーケティング支援ソフトの継続利用率と、イベント案件数）

3981 ビーグリー 2026年12月期 1Q

（Point：コミック配信サイトの売上推移と、自社IPの活用状況）

3998 すららネット 2026年12月期 1Q

（Point：塾・学校向けのID数増減と、海外市場の進捗状況を確認）

4011 ヘッドウォータース 2026年12月期 1Q

（Point：生成AI関連のプロジェクト案件数と、主要取引先の動向）

4019 スタメン 2026年12月期 1Q

（Point：エンゲージメントPFの有料利用数と、新規事業の損益状況）

4020 ビートレンド 2026年12月期 1Q

（Point：CRMサービスの店舗導入数と、モバイルオーダーの普及度）

4053 Ｓｕｎ Ａｓｔｅｒｉｓｋ 2026年12月期 1Q

（Point：デジタライゼーション案件の受注残高と、エンジニアの確保）

4074 ラキール 2026年12月期 1Q

（Point：基盤ソフトの月額収益割合と、大企業向け導入案件の進捗）

4166 かっこ 2026年12月期 1Q

（Point：不正検知サービスの審査件数と、EC需要に伴う収益の伸び）

4170 Ｋａｉｚｅｎ Ｐｌａｔｆｏｒｍ 2026年12月期 1Q

（Point：WEBサイト改善支援の契約数と、動画活用支援の需要推移）

4178 Ｓｈａｒｉｎｇ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 2026年12月期 1Q

（Point：Salesforce導入支援の稼働率と、自社アプリの成長性）

4261 アジアクエスト 2026年12月期 1Q

（Point：企業のDX支援案件の単価推移と、コンサル人材の稼働状況）

4344 ソースネクスト 2026年12月期 1Q

（Point：ポケトークの販売台数と、サブスク型ソフトへの移行状況）

4372 ユミルリンク 2026年12月期 1Q

（Point：メッセージ配信サービスの配信通数と、月額課金収益の伸び）

4438 Ｗｅｌｂｙ 2026年12月期 1Q

（Point：疾患管理プラットフォームの製薬会社向け契約状況を確認）

4476 ＡＩ ＣＲＯＳＳ 2026年12月期 1Q

（Point：SMS配信の取扱量と、法人向けAIチャットの成約社数）

4481 ベース 2026年12月期 1Q

（Point：金融・製造向けシステム開発の受注残と、技術者の確保）

4487 スペースマーケット 2026年9月期 1Q

（Point：貸しスペースの予約総額（GMV）と、法人利用の増減）

4493 サイバーセキュリティクラウド 2026年12月期 1Q

Point：WAFサービスの契約数と、グローバル市場での販売状況）

472A ミラティブ 2026年12月期 1Q

（Point：ゲーム実況配信のMAUと、ギフト等の課金収益の推移）

4777 ガーラ 2026年12月期 1Q

（Point：配信中オンラインゲームの地域別収益と、ライセンス収入）

5038 ｅＷｅＬＬ 2026年12月期 1Q

（Point：訪問看護向けシステムの契約事業所数と、ARPUを確認）

5240 ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 2026年12月期 1Q

（Point：メタバースプラットフォームの利用社数と、イベント受託）

5242 アイズ 2026年12月期 1Q

（Point：広告業界向けプラットフォームの会員数と、成約率の推移）

5588 ファーストアカウンティング 2026年12月期 1Q

（Point：経理AIの導入社数と、請求書デジタル化に伴う収益の伸び）

5591 ＡＶＩＬＥＮ 2026年12月期 1Q

（Point：企業のAI戦略支援の案件数と、人材育成事業の利益率）

5616 雨風太陽 2026年12月期 1Q

（Point：産直ECの利用者数と、地方自治体との連携事業の進捗）

5619 マーソ 2026年12月期 1Q

（Point：人間ドック予約サイトの送客件数と、提携医療機関数）

9449 ＧＭＯインターネットグループ 2026年12月期 1Q

（Point：インフラ事業の契約数と、暗号資産・証券等の市況感の影響）

■ 非鉄金属

1491 中外鉱業 2026年3月期 本決算

（Point：貴金属相場の変動と、アニメ関連の物販収益のバランス）

5703 日本軽金属HD 2026年3月期 本決算

（Point：自動車向けアルミ部材の需要回復と、原材料・電力費の影響）

■ 鉱業

1514 住石HD 2026年3月期 本決算

（Point：石炭価格の市況連動と、豪州炭鉱からの配当金の有無）

■ 建設業

1711 ＳＤＳHD 2026年3月期 本決算

（Point：再エネ関連工事の進捗と、不採算案件の処理状況をチェック）

1726 ビーアールHD 2026年3月期 本決算

（Point：橋梁補修・新設工事の受注残高と、資材高の価格転嫁状況）

1808 長谷工コーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：マンション施工シェアの維持と、資材・労務費の利益圧迫度）

1833 奥村組 2026年3月期 本決算

（Point：手持ち工事の進捗率と、次期受注見通しの保守・積極性）

1848 富士ピー・エス 2026年3月期 本決算

（Point：プレストレストコンクリート工事の受注単価と採算性）

1860 戸田建設 2026年3月期 本決算

（Point：大型開発案件の利益貢献と、洋上風力等の新事業の進捗）

1861 熊谷組 2026年3月期 本決算

（Point：住友林業との資本業務提携によるシナジー効果と利益率改善）

1979 大氣社 2026年3月期 本決算

（Point：半導体・自動車工場向けの空調・塗装設備の受注残を確認）

407A ＵＮＩＣＯＮHD 2026年6月期 3Q

（Point：持株会社化後の各子会社の採算管理と、共通コストの推移）

5074 テスHD 2026年6月期 3Q

（Point：省エネ設備・再エネ発電所の売電・施工収益のバランス）

1438 岐阜造園 2026年9月期 2Q

（Point：公共・民間の造園工事の季節性変動と、受注残高の推移）

253A ＥＴＳグループ 2026年9月期 2Q

（Point：送電線工事等の電力インフラ需要と、工事の利益率を確認）

1764 工藤建設 2026年6月期 3Q

（Point：注文住宅の契約数と、介護施設の入居率・収益性をチェック）

■ 化学

177A コージンバイオ 2026年3月期 本決算

（Point：細胞培養基材の国内外売上と、研究開発費の投資効率）

3878 巴川コーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：半導体実装材料の需要動向と、電子材料部門の利益率改善）

4021 日産化学 2026年3月期 本決算

（Point：農薬・半導体材料の出荷状況と、次期業績予想の前提条件）

4031 片倉コープアグリ 2026年3月期 本決算

（Point：肥料原料の国際価格と、国内販売価格への転嫁状況を注視）

4047 関東電化工業 2026年3月期 本決算

（Point：電池材料の在庫調整状況と、半導体向け特殊ガスの需要）

4097 高圧ガス工業 2026年3月期 本決算

（Point：アセチレン等の産業用ガス需要と、接着剤部門の収益性）

4098 チタン工業 2026年3月期 本決算

（Point：酸化チタンの市況と、リチウムイオン電池材料の採用進捗）

4100 戸田工業 2026年3月期 本決算

（Point：電子素材の構造改革の成果と、次世代電池材料の動向）

4112 保土谷化学工業 2026年3月期 本決算

（Point：有機EL材料の主要顧客への採用状況と、利益率の推移）

4113 田岡化学工業 2026年3月期 本決算

（Point：樹脂用添加剤等の機能性化学品の需要と、原料安の恩恵）

4116 大日精化工業 2026年3月期 本決算

（Point：プラスチック用着色剤の自動車向け需要と、海外拠点損益）

4125 三和油化工業 2026年3月期 本決算

（Point：廃溶剤の回収量と、再生製品の販売価格・利益率を確認）

4216 旭有機材 2026年3月期 本決算

（Point：半導体・液晶工場向けの管材事業の受注と、次期計画）

4234 サンエー化研 2026年3月期 本決算

（Point：包装用・工業用フィルムの需要と、原燃料価格の推移）

4237 フジプレアム 2026年3月期 本決算

（Point：光学フィルムの受注動向と、自動化設備事業の進捗を確認）

4240 クラスターテクノロジー 2026年3月期 本決算

（Point：精密成形品の採用分野の広がりと、研究開発費の負担増）

4275 カーリット 2026年3月期 本決算

（Point：半導体・自動車向け等の機能材料の伸びと、設備投資負担）

4365 松本油脂製薬 2026年3月期 本決算

（Point：界面活性剤の国内外需要と、原材料価格の安定度をチェック）

4462 石原ケミカル 2026年3月期 本決算

（Point：めっき液等の電子材料の需要回復と、自動車部品向け推移）

4914 高砂香料工業 2026年3月期 本決算

（Point：フレーバー・フレグランスの海外売上と、為替の影響を確認）

4932 アルマード 2026年3月期 本決算

（Point：卵殻膜関連商品の通販売上と、広告宣伝費の投資効率）

4972 綜研化学 2026年3月期 本決算

（Point：液晶パネル向け粘着剤の需要推移と、中国市場の動向）

4990 昭和化学工業 2026年3月期 本決算

（Point：濾過助剤の出荷量と、原材料・エネルギー費の管理状況）

4994 大成ラミックグループ 2026年3月期 本決算

（Point：液体充填包装機の販売と、フィルムの原材料価格の推移）

7874 レック 2026年3月期 本決算

（Point：「激落ちくん」等の清掃用品のシェアと、新商品の貢献度）

7886 ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ． 2026年3月期 本決算

（Point：自動車向け成形品の受注状況と、生産効率化による利益）

7995 バルカー 2026年3月期 本決算

（Point：半導体製造装置向けシール材の需要と、次期配当予想）

9385 ショーエイコーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：包装資材の原材料価格と、販促物の受託案件の採算性を注視）

4976 東洋ドライルーブ 2026年6月期 3Q

（Point：固体潤滑剤の自動車向け受注と、研究開発の進捗を確認）

4099 四国化成HD 2026年12月期 1Q

（Point：水処理剤の海外需要と、タイヤ材料等の機能性化学品の伸び）

4235 ウルトラファブリックス・HD 2026年12月期 1Q

（Point：米国市場での家具・航空機向け合成皮革の販売状況を確認）

4251 恵和 2026年12月期 1Q

（Point：光学シートの在庫調整完了時期と、次世代パネル向け需要）

4612 日本ペイントHD 2026年12月期 1Q

（Point：中国市場の住宅・自動車向けの動向と、海外M&Aの効果）

4631 ＤＩＣ 2026年12月期 1Q

（Point：インキ事業の採算改善と、機能性材料の需要回復を確認）

4634 ａｒｔｉｅｎｃｅ 2026年12月期 1Q

（Point：液晶カラーフィルタ用色材のシェア維持と、海外販売の伸び）

4919 ミルボン 2026年12月期 1Q

（Point：美容室向けのヘアケア製品の出荷と、新ブランドの浸透度）

4935 リベルタ 2026年12月期 1Q

（Point：主力のフットケア製品の国内外売上と、商品ラインナップ）

■ 食料品

2109 ＤＭ三井製糖 2026年3月期 本決算

（Point：精糖マージンの改善状況と、統合によるコスト削減効果）

2204 中村屋 2026年3月期 本決算

（Point：中華まん・カレーの販売動向と、原材料・電力費の影響）

2286 林兼産業 2026年3月期 本決算

（Point：水産加工品・配合飼料の採算性と、機能性食品の成長性）

2585 ライフドリンク カンパニー 2026年3月期 本決算

（Point：飲料水の生産能力拡大の効果と、既存店向け出荷の伸び）

2586 フルッタフルッタ 2026年3月期 本決算

（Point：アサイー飲料の卸売・通販売上と、営業損益の黒字化状況）

2594 キーコーヒー 2026年3月期 本決算

（Point：コーヒー生豆相場と価格転嫁のバランス、業務用の回復）

2804 ブルドックソース 2026年3月期 本決算

（Point：家庭用ソースの販売シェアと、高付加価値商品の寄与度）

2806 ユタカフーズ 2026年3月期 本決算

（Point：東洋水産向け即席麺用スープの安定供給と原材料費影響）

2813 和弘食品 2026年3月期 本決算

（Point：ラーメンスープ等の調味料の国内外売上と、生産コスト）

2814 佐藤食品工業 2026年3月期 本決算

（Point：天然エキスの需要動向と、原材料確保のコスト管理を注視）

2818 ピエトロ 2026年3月期 本決算

（Point：ドレッシングの販売チャネル拡大と、外食部門の客数回復）

2819 エバラ食品工業 2026年3月期 本決算

（Point：焼肉のたれ等の主力品の需要と、物流費の上昇影響を確認）

2875 東洋水産 2026年3月期 本決算

（Point：米国など海外即席麺の利益成長持続と、国内の価格改定）

2876 デルソーレ 2026年3月期 本決算

（Point：ピザ関連の家庭用・業務用の比率と、小麦価格の影響）

2877 日東ベスト 2026年3月期 本決算

（Point：学校給食用食材の需要と、介護・冷凍食品の収益改善度）

2911 旭松食品 2026年3月期 本決算

（Point：凍豆腐の健康需要の伸びと、大豆価格・電力費の推移）

2916 仙波糖化工業 2026年3月期 本決算

（Point：カラメル・粉末製品の需要動向と、製造コストの低減策）

2933 紀文食品 2026年3月期 本決算

（Point：練り製品の原材料価格の推移と、海外販売の拡大状況）

2215 第一屋製パン 2026年12月期 1Q

（Point：パンの価格改定の浸透度と、キャラクターパンの好調維持）

2597 ユニカフェ 2026年12月期 1Q

（Point：コーヒー豆の国際相場変動の利益への影響と、業務用需要）

■ 小売業

2656 ベクターHD 2026年3月期 本決算

（Point：ソフト販売から新規事業への転換状況と、営業損益の推移）

3133 海帆 2026年3月期 本決算

（Point：飲食店舗の収益回復と、再生可能エネルギー事業の進捗）

3175 エー・ピーHD 2026年3月期 本決算

（Point：「塚田農場」等の既存店売上高と、不採算店整理の効果）

3184 ＩＣＤＡHD 2026年3月期 本決算

（Point：輸入車・中古車の販売台数と、車検・整備の利益貢献度）

3358 Ｔｒａｉｌｈｅａｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2026年3月期 本決算

（Point：主力店舗の売上高推移と、グループ全体の販管費効率）

3370 フジタコーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：フランチャイズ店舗の運営効率と、北海道での集客状況）

3372 関門海 2026年3月期 本決算

（Point：ふぐ料理店の来店数と客単価、忘新年会シーズンの実績）

3397 トリドールHD 2026年3月期 本決算

（Point：丸亀製麺の既存店売上と、海外拠点の店舗数拡大ペース）

3542 ベガコーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：家具EC「LOWYA」の自社サイト経由売上と、広告宣伝費）

3825 リミックスポイント 2026年3月期 本決算

（Point：暗号資産事業の取引高と、電力小売事業の損益状況を注視）

5856 エルアイイーエイチ 2026年3月期 本決算

（Point：再生事業等のセグメント収益と、財務基盤の健全性を確認）

7119 ハルメクHD 2026年3月期 本決算

（Point：定期購読者数の維持と、通販・店舗事業の収益拡大状況）

7140 ペットゴー 2026年3月期 本決算

（Point：ペット用医薬品等のEC売上と、プライベートブランド比率）

7416 はるやまHD 2026年3月期 本決算

（Point：スーツ需要の回復度と、カジュアル衣料・店舗統廃合の効果）

7523 アールビバン 2026年3月期 本決算

（Point：絵画等の展示販売会の成約数と、フィットネス事業の損益）

7524 マルシェ 2026年3月期 本決算

（Point：居酒屋店舗の既存店売上と、原材料費高騰への対応状況）

7571 ヤマノHD 2026年3月期 本決算

（Point：和装・宝飾・美容各事業の収益バランスと、店舗効率改善）

7578 ニチリョク 2026年3月期 本決算

（Point：葬儀・墓地関連の成約件数と、新規サービスの受注状況）

7593 ＶＴHD 2026年3月期 本決算

（Point：新車・中古車販売の成約単価と、英国等海外拠点の業績）

7596 魚力 2026年3月期 本決算

（Point：鮮魚小売の来店客数と、中元・歳暮期のギフト売上推移）

7638 ＮＥＷ ＡＲＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2026年3月期 本決算

（Point：ブライダルジュエリーの成約数と、中国展開の進捗を確認）

7686 ひとまいる 2026年3月期 本決算

（Point：新規店舗の立ち上がり状況と、既存店の客数・単価推移）

8163 ＳＲＳHD 2026年3月期 本決算

（Point：「和食さと」等の既存店売上と、DXによる店舗運営効率）

8252 丸井グループ 2026年3月期 本決算

（Point：フィンテック（カード決済）の収益伸びと小売店舗の集客）

9887 松屋フーズHD 2026年3月期 本決算

（Point：既存店売上の伸びと、原材料・人件費の上昇分の吸収度）

9927 ワットマン 2026年3月期 本決算

（Point：中古家電・衣料の仕入れ状況と、EC販売の比率を確認）

9936 王将フードサービス 2026年3月期 本決算

（Point：既存店売上高の月次推移と、原材料費への価格転嫁の効果）

9989 サンドラッグ 2026年3月期 本決算

（Point：インバウンド需要の寄与度と、ディスカウント店の収益性）

9990 サックスバー HD 2026年3月期 本決算

（Point：旅行カバンの需要回復と、商業施設での来店客数推移）

9994 やまや 2026年3月期 本決算

（Point：酒類小売の売上と、子会社チムニー等の外食事業の回復）

2762 ＳＡＮＫＯ ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ ＦＯＯＤＳ 2026年6月期 3Q

（Point：漁業から外食までの垂直統合モデルによる利益率の推移）

386A みのや 2026年6月期 3Q

（Point：ナッツ・ドライフルーツの販売チャネル拡大と、原材料価格）

2652 まんだらけ 2026年9月期 2Q

（Point：コレクター商品の仕入れ状況と、海外ファン向けのEC売上）

3067 東京一番フーズ 2026年9月期 2Q

（Point：とらふぐ亭の来店数と、水産物の卸売・外販事業の伸び）

3187 ミラタップ 2026年9月期 2Q

（Point：住宅設備・建築資材のEC売上高と、新規顧客の獲得数）

3726 フォーシーズＨＤ 2026年9月期 2Q

（Point：化粧品・健康食品の定期購入者数と、広告費の効率性）

7494 コナカ 2026年9月期 2Q

（Point：スーツの需要動向と「サカゼン」等グループ全体の損益状況）

9823 マミーマートHD 2026年9月期 2Q

（Point：既存店の売上高と、高収益店舗への改装効果を確認）

2752 フジオフードグループ本社 2026年12月期 1Q

（Point：既存店の客数回復と、新ブランド店舗の立ち上がり状況）

3053 ペッパーフードサービス 2026年12月期 1Q

（Point：いきなりステーキの既存店利益と、財務改善の進捗を注視）

3196 ホットランドHD 2026年12月期 1Q

（Point：「築地銀だこ」の催事・イベント需要と、新業態の収益性）

7112 キューブ 2026年12月期 1Q

（Point：MARK & LONA等の高級ゴルフウェアの販売推移と在庫状況）

■ 卸売業

2708 久世 2026年3月期 本決算

（Point：外食向け食材卸の数量回復と、物流効率化による利益改善）

2784 アルフレッサ HD 2026年3月期 本決算

（Point：医薬品の価格交渉状況と、高額新薬の取り扱い状況を注視）

287A 黒田グループ 2026年3月期 本決算

（Point：電子部品等の国内外売上と、円安による業績への影響度）

3024 クリエイト 2026年3月期 本決算

（Point：管工機材・住宅設備の需要と、営業損益の改善幅を確認）

3036 アルコニックス 2026年3月期 本決算

（Point：非鉄金属市況の変動と、製造部門の利益寄与度をチェック）

3079 ディーブイエックス 2026年3月期 本決算

（Point：循環器疾患向け医療機器の販売数と、新規取扱製品の伸び）

3153 八洲電機 2026年3月期 本決算

（Point：プラント・鉄道向け電機設備の受注状況と、期末の検収進捗）

3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ 2026年3月期 本決算

（Point：切削工具の自動車向け需要と、海外子会社の業績寄与度）

3183 ウイン・パートナーズ 2026年3月期 本決算

（Point：カテーテル等の心臓関連デバイスの販売数量と、市場シェア）

3374 内外テック 2026年3月期 本決算

（Point：半導体製造装置向け部品の需要動向と、在庫水準を確認）

3388 明治電機工業 2026年3月期 本決算

（Point：自動車業界の設備投資意欲と、制御機器の受注残高に注目）

3393 スターティアHD 2026年3月期 本決算

（Point：OA機器販売の安定収益と、ITソリューション事業の成長性）

3417 大木ヘルスケアHD 2026年3月期 本決算

（Point：ドラッグストア向け卸の出荷量と、自社企画商品の貢献度）

416A 富士ユナイトHD 2026年3月期 本決算

（Point：建設資材・住宅設備の卸売動向と、グループ統合の相乗効果）

7114 フーディソン 2026年3月期 本決算

（Point：飲食店向け鮮魚ECのユーザー数と、受発注システムの手数料）

7521 ムサシ 2026年3月期 本決算

（Point：選挙関連機材の特需有無と、印刷システム機器の販売動向）

7525 リックス 2026年3月期 本決算

（Point：鉄鋼・自動車向け産業機械の需要と、海外売上の伸びを確認）

7555 大田花き 2026年3月期 本決算

（Point：花の卸売単価の推移と、WEB競りの利用率に注目）

7677 ヤシマキザイ 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道事業者向けの保守部品・車両用電機品の受注状況）

8006 ユアサ・フナショク 2026年3月期 本決算

（Point：食品卸の採算改善と、ホテル事業の稼働率・客単価の推移）

8018 三共生興 2026年3月期 本決算

（Point：レオナールのブランド管理収益と、アパレル卸の国内外動向）

8025 ツカモトコーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：和装・アパレルの販売と、新規ヘルスケア関連商品の伸び）

8030 中央魚類 2026年3月期 本決算

（Point：水産卸売の取扱数量と、豊洲市場の取引活発化による収益）

8066 三谷商事 2026年3月期 本決算

（Point：セメント等の建設資材卸の伸びと、IT関連事業の利益寄与）

8091 ニチモウ 2026年3月期 本決算

（Point：水産食品の仕入れコストと、漁網・船具等の受注状況を確認）

8101 ＧＳＩクレオス 2026年3月期 本決算

（Point：繊維・工業製品の海外販売と、環境配慮型素材の進捗）

8104 クワザワHD 2026年3月期 本決算

（Point：北海道を中心とした建設資材卸の動向と、次期受注見通し）

8105 Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ 2026年3月期 本決算

（Point：衣料品卸の収益性と、新規暗号資産関連事業の寄与度）

8141 新光商事 2026年3月期 本決算

（Point：ルネサス製半導体の取扱状況と、車載・産業向けの需要）

8144 デンキョーグループHD 2026年3月期 本決算

（Point：家電卸の販売単価と、PB商品の利益貢献度を確認）

8147 トミタ 2026年3月期 本決算

（Point：工作機械の国内外需要と、次期設備投資見通しをチェック）

8152 ソマール 2026年3月期 本決算

（Point：電子・化学材料の需要動向と、研究開発型の卸としての付加価値）

8275 フォーバル 2026年3月期 本決算

（Point：中小企業向けDX支援のコンサル契約数と、OA機器販売）

9268 オプティマスグループ 2026年3月期 本決算

（Point：ニュージーランド向け中古車輸出台数と、為替の影響を確認）

9906 藤井産業 2026年3月期 本決算

（Point：電設資材・住宅設備の需要と、北関東でのシェア動向を注視）

9913 日邦産業 2026年3月期 本決算

（Point：自動車・電子機器向けプラスチック製品の国内外需要）

9930 北沢産業 2026年3月期 本決算

（Point：業務用厨房機器の外食向け需要回復と、メンテナンス収益）

9934 因幡電機産業 2026年3月期 本決算

（Point：電設資材の販売推移と、自社ブランドの利益貢献度をチェック）

3076 あい HD 2026年6月期 3Q

（Point：防犯カメラ等のセキュリティ機器の販売と、海外展開の進捗）

2874 横浜冷凍 2026年9月期 2Q

（Point：冷蔵倉庫の保管在庫量と、食品卸の国内外販売動向を注視）

3323 レカム 2026年9月期 2Q

（Point：海外での情報機器販売の伸びと、環境関連商品の成約数）

3359 ｃｏｔｔａ 2026年9月期 2Q

（Point：菓子材料ECの一般・法人会員数と、季節イベント需要）

7681 レオクラン 2026年9月期 2Q

（Point：医療機関向け設備一括納入の進捗と、保守・サービス収益）

9941 太洋物産 2026年9月期 2Q

（Point：食肉卸の輸入コストと、販売価格への反映状況を確認）

2721 ジェイHD 2026年12月期 1Q

（Point：卸売事業の採算性と、新規事業による売上利益の底上げ）

3054 ハイパー 2026年12月期 1Q

（Point：法人向けPC販売の買い替え需要と、クラウド支援の伸び）

■ 証券、商品先物取引業

3113 ＵＮＩＶＡ・ＯａｋHD 2026年3月期 本決算

（Point：投資先の評価損益と、事業再生支援の進捗状況を確認）

8518 日本アジア投資 2026年3月期 本決算

（Point：投資有価証券の売却益と、再生可能エネルギー事業の収益）

8737 あかつき本社 2026年3月期 本決算

（Point：証券業務の委託手数料と、不動産事業の物件売却益を注視）

8746 ｕｎｂａｎｋｅｄ 2026年3月期 本決算

（Point：金融関連サービスの利用者数と、営業損益の推移を確認）

■ 不動産業

2998 クリアル 2026年3月期 本決算

（Point：不動産CFの投資実行額と、物件売却益の計上時期を確認）

3291 飯田グループHD 2026年3月期 本決算

（Point：戸建住宅の販売棟数と在庫水準、資材価格の転嫁状況）

3293 アズマハウス 2026年3月期 本決算

（Point：和歌山中心の住宅分譲と、賃貸管理の安定収益をチェック）

3489 フェイスネットワーク 2026年3月期 本決算

（Point：城南3区中心の物件引き渡し数と、開発案件の受注残高）

8836 ＲＩＳＥ 2026年3月期 本決算

（Point：不動産再生案件の売却進捗と、財務健全性の回復度を確認）

8848 レオパレス２１ 2026年3月期 本決算

（Point：入居率の推移と、法人契約の動向、修繕関連コストの管理）

8897 ＭＩＲＡＲＴＨHD 2026年3月期 本決算

（Point：マンションの契約進捗率と、再エネ事業の利益寄与度）

8938 グローム・HD 2026年3月期 本決算

（Point：病院経営支援に伴う不動産流動化案件の成約数を確認）

9816 ストライダーズ 2026年3月期 本決算

（Point：不動産管理事業の安定性と、投資先の事業進捗を注視）

3300 アンビション ＤＸ HD 2026年6月期 3Q

（Point：賃貸仲介の成約数と、プロップテック関連サービスの伸び）

3469 デュアルタップ 2026年6月期 3Q

（Point：投資用マンションの販売戸数と、海外投資家向け販路の動向）

8928 穴吹興産 2026年6月期 3Q

（Point：西日本中心の分譲マンション契約率と、ホテル等の多角化）

1783 ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 2026年9月期 2Q

（Point：不動産販売の利益率と、新規事業の収益貢献の有無を確認）

3495 香陵住販 2026年9月期 2Q

（Point：茨城県中心の仲介・管理件数と、賃貸需要の動向を確認）

2970 ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ 2026年12月期 1Q

（Point：マンション開発の用地仕入れ進捗と、販売単価の推移）

3277 サンセイランディック 2026年12月期 1Q

（Point：底地等の権利関係が複雑な不動産の買い取り・転売進捗）

3299 ムゲンエステート 2026年12月期 1Q

（Point：中古不動産の再販利益率と、投資用物件の在庫回転率）

3452 ビーロット 2026年12月期 1Q

（Point：富裕層向け不動産投資コンサルの成約数と、物件売却益）

8929 青山財産ネットワークス 2026年12月期 1Q

（Point：相続・事業承継対策のコンサル受注と、小口化商品の販売）

■ 石油・石炭製品

3315 日本コークス工業 2026年3月期 本決算

（Point：コークス市況と原料炭価格のスプレッド、在庫評価益に注目）

5013 ユシロ 2026年3月期 本決算

（Point：金属工作用油剤の需要回復と、原材料高の価格転嫁進捗）

5010 日本精蝋 2026年12月期 1Q

（Point：ワックスの販売単価と原材料コストの比率、在庫評価損益）

■ 繊維製品

3104 富士紡HD 2026年3月期 本決算

（Point：半導体用研磨材の需要回復度と、繊維事業の採算性を確認）

3512 日本フエルト 2026年3月期 本決算

（Point：製紙用フェルトの国内外需要と、エネルギーコストの動向）

3513 イチカワ 2026年3月期 本決算

（Point：紙・板紙向けフェルトのシェアと、高付加価値品の伸び）

3551 ダイニック 2026年3月期 本決算

（Point：内装材・衣料資材の需要と、不織布等の工業資材の伸び）

3598 山喜 2026年3月期 本決算

（Point：ワイシャツの販売動向と、円安による輸入コストの上昇）

8118 キング 2026年3月期 本決算

（Point：アパレル販売の回復状況と、不採算ブランド整理の効果）

■ 電気・ガス業

3150 グリムス 2026年3月期 本決算

（Point：電力小売の契約数と、電力調達コストの安定性をチェック）

7162 アストマックス 2026年3月期 本決算

（Point：電力取引事業の損益変動と、投資運用業の預かり資産残高）

9537 北陸瓦斯 2026年3月期 本決算

（Point：ガス販売量と原料費調整制度による単価影響、次期予想）

■ 金属製品

3423 エスイー 2026年3月期 本決算

（Point：土木・建築資材の受注高と、防災・減災関連工事の伸び）

3437 特殊電極 2026年3月期 本決算

（Point：溶接材料の鉄鋼・建設向け需要と、原材料価格の影響を注視）

5918 瀧上工業 2026年3月期 本決算

（Point：橋梁・鉄骨の受注残高と、大型案件の工事進捗状況を確認）

5923 高田機工 2026年3月期 本決算

（Point：橋梁建設の公共工事受注と、鋼材価格の利益への影響）

5928 アルメタックス 2026年3月期 本決算

（Point：アルミ住宅建材の販売量と、住宅着工件数の動向を確認）

5966 京都機械工具 2026年3月期 本決算

（Point：作業工具の国内外需要と、DXを活用した工具の販売進捗）

5970 ジーテクト 2026年3月期 本決算

（Point：車体骨格部品のEV対応状況と、地域別売上の伸びに注目）

5983 イワブチ 2026年3月期 本決算

（Point：電力・通信向け架線金物の需要と、原材料の調達コスト）

5998 アドバネクス 2026年3月期 本決算

（Point：精密バネの自動車・OA機器向け需要と、海外損益の改善）

2962 テクニスコ 2026年6月期 3Q

（Point：ヒートシンク等の電子部品の需要と、生産拠点の稼働状況）

319A 技術承継機構 2026年12月期 1Q

（Point：傘下の製造企業の収益合算と、新たな継承案件の進捗）

■ 電気機器

285A キオクシアHD 2026年3月期 本決算

（Point：NAND型フラッシュメモリの価格市況と、次期投資計画）

3856 Ａｂａｌａｎｃｅ 2026年3月期 本決算

（Point：太陽光パネル製造の出荷量と、ベトナム拠点の利益貢献度）

6614 シキノハイテック 2026年3月期 本決算

（Point：半導体検査装置の受注状況と、カメラモジュールの販売）

6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 2026年3月期 本決算

（Point：車載向けEMSの受注回復と、中国・ASEAN拠点の採算性）

6637 寺崎電気産業 2026年3月期 本決算

（Point：船舶用配電盤の受注状況と、期末にかけての売上集中度）

6647 森尾電機 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道車両用電装品の更新需要と、原材料・物流費の影響）

6651 日東工業 2026年3月期 本決算

（Point：配電盤・キャビネットの需要と、EV充電器事業の進捗）

6666 リバーエレテック 2026年3月期 本決算

（Point：水晶振動子の在庫調整状況と、スマートフォン向け需要）

6706 電気興業 2026年3月期 本決算

（Point：通信インフラ関連の設備投資と、高周波事業の受注状況）

6736 サン電子 2026年3月期 本決算

（Point：フォレンジック（捜査支援）事業の伸びと遊技機事業の損益）

6742 京三製作所 2026年3月期 本決算

（Point：信号・自動改札等の鉄道関連受注と、電力変換機器の伸び）

6777 ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2026年3月期 本決算

（Point：光通信向け測定器の需要と、次期開発投資の規模を確認）

6794 フォスター電機 2026年3月期 本決算

（Point：車載スピーカーの出荷量と、原材料・人件費の負担状況）

6820 アイコム 2026年3月期 本決算

（Point：無線通信機器の国内外売上と、為替変動の利益への影響）

6822 大井電気 2026年3月期 本決算

（Point：電力向け通信機器の更新需要と、スマートメーターの出荷）

6824 新コスモス電機 2026年3月期 本決算

（Point：ガス警報器の国内外需要と、新製品の寄与度を確認）

6836 ぷらっとホーム 2026年3月期 本決算

（Point：IoTゲートウェイの受注状況と、サーバー販売の採算性）

6837 京写 2026年3月期 本決算

（Point：プリント配線板の車載向け需要と、ベトナム新工場の稼働）

6840 ＡＫＩＢＡHD 2026年3月期 本決算

（Point：メモリ製品の価格動向と、通信建設事業の受注状況を注視）

6890 フェローテック 2026年3月期 本決算

（Point：半導体製造装置向け消耗品の需要と、中国市場の動向）

6907 ジオマテック 2026年3月期 本決算

（Point：液晶用透明導電膜の需要と、車載ディスプレイ向け伸び）

6912 菊水HD 2026年3月期 本決算

（Point：電源・計測機器のEV・再エネ向け需要と、受注残高を確認）

6943 ＮＫＫスイッチズ 2026年3月期 本決算

（Point：産業機器向けスイッチの受注動向と、海外拠点の損益状況）

6951 日本電子 2026年3月期 本決算

（Point：電子顕微鏡・半導体装置の大型受注と、次期予想を確認）

6960 フクダ電子 2026年3月期 本決算

（Point：AEDや在宅医療機器の設置・レンタル件数と安定収益）

6964 サンコー 2026年3月期 本決算

（Point：精密コネクタ等の自動車・産機向け需要と金型部門の採算）

6994 指月電機製作所 2026年3月期 本決算

（Point：コンデンサの車載・家電向け需要と、原材料価格の影響）

7280 ミツバ 2026年3月期 本決算

（Point：電装品の自動車生産回復に伴う増益幅と、構造改革の成果）

6597 ＨＰＣシステムズ 2026年6月期 3Q

（Point：科学技術計算用PCの受注状況と、大型案件の売上時期）

6731 ピクセラ 2026年9月期 2Q

（Point：TVチューナー等のデジタル家電の販売と営業損益の改善）

6276 シリウスビジョン 2026年12月期 1Q

（Point：画像検査システムの受注残高と、海外展開の進捗を確認）

6612 バルミューダ 2026年12月期 1Q

（Point：キッチン家電の新作投入効果と、海外売上の比率を確認）

6627 テラプローブ 2026年12月期 1Q

（Point：半導体テストの受託稼働率と、顧客企業の増産状況を注視）

6630 ヤーマン 2026年12月期 1Q

（Point：美容機器の国内外販売と、広告宣伝費のコントロール）

6633 ＣＧＳHD 2026年12月期 1Q

（Point：CAD/CAMシステムの保守契約数と、新規導入の進捗）

6635 大日光・エンジニアリング 2026年12月期 1Q

（Point：電子基板の実装受託状況と、主要顧客の減産影響の有無）

6721 ウインテスト 2026年12月期 1Q

（Point：液晶・半導体検査装置の受注時期と、営業利益の推移）

6835 アライドテレシスHD 2026年12月期 1Q

（Point：ネットワーク機器の国内外需要と、保守等の継続収入）

6977 日本抵抗器製作所 2026年12月期 1Q

（Point：車載・産機向け抵抗器の需要と、原材料価格の利益影響）

■ パルプ・紙

3861 王子HD 2026年3月期 本決算

（Point：紙相場の国内外での維持状況と、原材料・燃料費の影響）

3863 日本製紙 2026年3月期 本決算

（Point：不採算設備の整理状況と、バイオ素材等新事業の収益貢献）

3865 北越コーポレーション 2026年3月期 本決算

（Point：主力工場の稼働率と、原材料価格の転嫁状況を注視）

3880 大王製紙 2026年3月期 本決算

（Point：家庭紙のシェアと、海外のベビーケア事業の採算改善度）

3943 大石産業 2026年3月期 本決算

（Point：パルプモウルド等の包装材需要と、原材料費の価格転嫁）

3945 スーパーバッグ 2026年3月期 本決算

（Point：レジ袋・紙袋の出荷量と、原材料高への対策と利益改善）

3950 ザ・パック 2026年12月期 1Q

（Point：衣料・食品向け紙袋の需要と、パッケージ資材の価格動向）

■ 医薬品

4512 わかもと製薬 2026年3月期 本決算

（Point：主力薬・ヘルスケア商品の販売動向と、研究開発費の進捗）

4516 日本新薬 2026年3月期 本決算

（Point：希少疾患薬の国内外の伸びと、次期パイプラインの見通し）

4523 エーザイ 2026年3月期 本決算

（Point：アルツハイマー薬「レカネマブ」の売上拡大と承認状況）

4534 持田製薬 2026年3月期 本決算

（Point：後発品との競争状況と、重点領域の販売実績、次期予想）

4539 日本ケミファ 2026年3月期 本決算

（Point：ジェネリック薬の価格競争と、不採算品の整理状況を注視）

4571 ＮＡＮＯHD 2026年3月期 本決算

（Point：創薬パイプラインの治験進捗と、提携先からの契約金有無）

4598 Ｄｅｌｔａ－Ｆｌｙ Ｐｈａｒｍａ 2026年3月期 本決算

（Point：抗がん剤等の臨床試験進捗と、ライセンス契約の可能性）

4887 サワイグループHD 2026年3月期 本決算

（Point：GE薬の供給体制の正常化と、米国事業の採算性の推移）

4894 クオリプス 2026年3月期 本決算

（Point：iPS細胞由来心筋シートの承認進捗と、研究開発費の推移）

2160 ジーエヌアイグループ 2026年12月期 1Q

（Point：中国での販売実績と、米国での新薬開発・提携の進捗）

219A Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ 2026年12月期 1Q

（Point：心不全向け細胞治療の治験進捗と、マイルストーン収入）

4579 ラクオリア創薬 2026年12月期 1Q

（Point：既存導出品のロイヤリティ収入と、新規提携の進捗状況）

4586 メドレックス 2026年12月期 1Q

（Point：経皮吸収型製剤の治験進捗と、現金及び預金の残高を確認）

4597 ソレイジア・ファーマ 2026年12月期 1Q

（Point：がん関連製品の販売状況と、次期承認申請のスケジュール）

4891 ティムス 2026年12月期 1Q

（Point：創薬パイプラインの進捗と、研究開発費の支出計画を注視）

4892 サイフューズ 2026年12月期 1Q

（Point：3D細胞積層技術の共同研究の進展と、事業化へのロードマップ）

■ 精密機器

4543 テルモ 2026年3月期 本決算

（Point：カテーテル等の海外売上の伸びと、為替の影響、次期予想）

7709 クボテック 2026年3月期 本決算

（Point：画像検査装置の受注状況と、3Dデータ関連ソフトの伸び）

7722 国際計測器 2026年3月期 本決算

（Point：自動車向け試験機の受注と、タイヤバランス測定器の需要）

7727 オーバル 2026年3月期 本決算

（Point：流量計の国内外エネルギー関連需要と、受注残高を確認）

7746 岡本硝子 2026年3月期 本決算

（Point：光学用ガラスの需要と、反射鏡等の特殊用途製品の進捗）

7749 メディキット 2026年3月期 本決算

（Point：人工透析関連製品のシェア維持と、生産効率化による利益率）

7771 日本精密 2026年3月期 本決算

（Point：時計用外装部品の需要と、ベトナム拠点の生産性・採算性）

7775 大研医器 2026年3月期 本決算

（Point：吸引器等の医療機器のシェアと、新製品の寄与度をチェック）

7707 プレシジョン・システム・サイエンス 2026年6月期 3Q

（Point：遺伝子検査関連の試薬・装置の販売数と、OEMの動向）

7747 朝日インテック 2026年6月期 3Q

（Point：海外向けカテーテルガイドワイヤーの販売増と利益率推移）

7781 平山HD 2026年6月期 3Q

（Point：製造派遣の稼働状況と、コンサルティング事業の収益寄与）

6376 日機装 2026年12月期 1Q

（Point：航空機部品の需要回復と、血液透析関連の海外売上動向）

7744 ノーリツ鋼機 2026年12月期 1Q

（Point：音響機器事業の収益性と、医療・創薬支援分野の成長性）

7782 シンシア 2026年12月期 1Q

（Point：コンタクトレンズの国内外販売数と、新商品の浸透度を確認）

■ ゴム製品

5185 フコク 2026年3月期 本決算

（Point：ワイパーゴムのシェアと、自動車生産回復に伴う受注増）

5189 櫻護謨 2026年3月期 本決算

（Point：消防用ホース等の官需案件の受注時期と、原材料費の影響）

5199 不二ラテックス 2026年3月期 本決算

（Point：緩衝器（ダンパー）の産機向け需要と、海外販売の動向）

5101 横浜ゴム 2026年12月期 1Q

（Point：タイヤの国内外での販売数量と、原材料・海上運賃の推移）

5105 ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 2026年12月期 1Q

（Point：米国市場のSUV向け等の販売と、為替の影響、利益率）

■ ガラス・土石製品

5210 日本山村硝子 2026年3月期 本決算

（Point：ガラスびんの需要と、電力・原材料コストの管理状況を確認）

5237 ノザワ 2026年3月期 本決算

（Point：外壁材等の住宅・ビル建材の需要と、不燃材の出荷推移）

5269 日本コンクリート工業 2026年3月期 本決算

（Point：パイル等の基礎資材の受注状況と、原材料費の転嫁進捗）

5282 ジオスター 2026年3月期 本決算

（Point：地下鉄・地下道路等の公共工事向けセグメントの受注残）

5287 イトーヨーギョー 2026年3月期 本決算

（Point：無電柱化関連製品の需要動向と、営業利益の推移を注視）

5351 品川リフラ 2026年3月期 本決算

（Point：鉄鋼向け耐火物の需要と、原材料価格の影響、海外販売）

5356 美濃窯業 2026年3月期 本決算

（Point：耐火物・陶磁器の販売と、プラント建設事業の受注進捗）

5216 倉元製作所 2026年12月期 1Q

（Point：液晶用ガラス基板加工の受注状況と、不採算の改善度）

5337 ダントーHD 2026年12月期 1Q

（Point：タイルの販売状況と、投資事業の損益のブレを確認）

■ 鉄鋼

5471 大同特殊鋼 2026年3月期 本決算

（Point：自動車向け特殊鋼の需要回復と、エネルギー価格の影響）

5484 東北特殊鋼 2026年3月期 本決算

（Point：電磁ステンレス鋼の需要と、自動車用エンジン部品の推移）

5695 パウダーテック 2026年3月期 本決算

（Point：複写機向けキャリアの需要と、新素材の開発・寄与度）

5699 イボキン 2026年12月期 1Q

（Point：鉄スクラップ相場の変動と、解体・リサイクル事業の受注）

■ その他金融業

547A ムニノバHD 2026年3月期 本決算

（Point：地方公共団体向け融資・コンサルの成約数と、利ざや推移）

7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 2026年3月期 本決算

（Point：金融商品仲介の預かり資産残高と、IFAの増減数を確認）

7383 ネットプロテクションズHD 2026年3月期 本決算

（Point：BNPL（後払い）の取扱高と、債権回収に伴うコスト）

8253 クレディセゾン 2026年3月期 本決算

（Point：カード決済額の伸びと、海外（アジア）での金融事業の利益）

8584 ジャックス 2026年3月期 本決算

（Point：クレジット・信販の取扱高と、ベトナム等海外拠点の収益）

8593 三菱ＨＣキャピタル 2026年3月期 本決算

（Point：航空機・海上コンテナリースの稼働率と、次期配当予想）

8771 イー・ギャランティ 2026年3月期 本決算

（Point：売掛債権保証の受託残高と、企業の信用不安に伴う需要）

2388 ウェッジHD 2026年9月期 2Q

（Point：デジタル金融事業の収益と、コンテンツ事業の利益貢献度）

471A ＮＳグループ 2026年12月期 1Q

（Point：パチンコホール向けの遊技機代金決済と、手数料収益の推移）

■ 輸送用機器

6018 阪神内燃機工業 2026年3月期 本決算

（Point：船舶用ディーゼルエンジンの受注残高と、部材費の影響）

6042 ニッキ 2026年3月期 本決算

（Point：気化器等の自動車・産機向け需要と、海外拠点の採算性）

6493 ＮＩＴＴＡＮ 2026年3月期 本決算

（Point：エンジンバルブの自動車生産連動受注と、次世代への対応）

6982 リード 2026年3月期 本決算

（Point：自動車向け樹脂部品の受注と、原材料価格の転嫁進捗）

7217 テイン 2026年3月期 本決算

（Point：車高調等のサスペンションの国内外売上と、中国市場の動向）

7239 タチエス 2026年3月期 本決算

（Point：自動車シートの受注量と、北米・中国拠点の採算改善度）

7246 プレス工業 2026年3月期 本決算

（Point：商用車フレーム・車軸の需要と、建設機械用キャビンの伸び）

7266 今仙電機製作所 2026年3月期 本決算

（Point：シートアジャスター等の受注回復と、不採算拠点の整理進捗）

7270 ＳＵＢＡＲＵ 2026年3月期 本決算

（Point：北米市場の販売台数推移と為替影響、EV展開の次期計画）

7273 イクヨ 2026年3月期 本決算

（Point：内外装部品の主要顧客向け受注と、金型製作の採算性を注視）

7287 日本精機 2026年3月期 本決算

（Point：HUD（表示装置）等の車載計器の需要と、研究開発費推移）

7294 ヨロズ 2026年3月期 本決算

（Point：サスペンション部品の国内外受注と、地域別営業利益を確認）

7297 カーメイト 2026年3月期 本決算

（Point：車載用品の販売と、ドライブレコーダー等の新製品の売れ行き）

7317 松屋アールアンドディ 2026年3月期 本決算

（Point：自動車シート縫製の受注状況と、ベトナム拠点の生産効率）

7272 ヤマハ発動機 2026年12月期 1Q

（Point：二輪車の新興国市場での需要と、ロボティクス事業の回復）

■ 機械

6118 アイダエンジニアリング 2026年3月期 本決算

（Point：プレス機械の自動車・電機向け受注残高と、期末の検収状況）

6138 ダイジェット工業 2026年3月期 本決算

（Point：超硬工具の国内外需要と、原材料（タングステン）価格）

6140 旭ダイヤモンド工業 2026年3月期 本決算

（Point：半導体・太陽電池向け工具の需要と、自動車向けの回復度）

6144 西部電機 2026年3月期 本決算

（Point：放電加工機等の産機受注と、物流搬送システムの進捗）

6145 ＮＩＴＴＯＫＵ 2026年3月期 本決算

（Point：巻線機等の自動化設備の受注残と、EV関連の投資動向）

6151 日東工器 2026年3月期 本決算

（Point：迅速流体継手・省力工具の需要と、海外販売比率の推移）

6167 冨士ダイス 2026年3月期 本決算

（Point：超硬製金型・工具の需要動向と、次期配当予想を確認）

6203 豊和工業 2026年3月期 本決算

（Point：工作機械の受注状況と、火器等の防衛関連事業の収益寄与）

6209 リケンＮＰＲ 2026年3月期 本決算

（Point：ピストンリングのシェアと、経営統合によるシナジー効果）

6218 エンシュウ 2026年3月期 本決算

（Point：工作機械の自動車向け需要と、二輪車等受託加工の利益）

6229 オーケーエム 2026年3月期 本決算

（Point：バルブの船舶・建築・半導体向け需要と、海外拠点の状況）

6231 木村工機 2026年3月期 本決算

（Point：空調機器の特注案件の受注状況と、利益率の推移を注視）

6240 ヤマシンフィルタ 2026年3月期 本決算

（Point：建機向けフィルタの需要と、マスク等の新分野の収益）

6247 日阪製作所 2026年3月期 本決算

（Point：熱交換器のエネルギー・食品向け需要と、受注残高を確認）

6272 レオン自動機 2026年3月期 本決算

（Point：食品加工機械の国内外売上と、期末にかけての納品進捗）

6287 サトー 2026年3月期 本決算

（Point：ラベルプリンタの消耗品売上割合と、自動化案件の伸び）

6307 サンセイ 2026年3月期 本決算

（Point：ゴンドラ・舞台機構のメンテナンス収益の安定性を確認）

6331 三菱化工機 2026年3月期 本決算

（Point：水素関連設備・環境プラントの受注と、機械部門の損益）

6347 プラコー 2026年3月期 本決算

（Point：プラスチック成形機の需要と、リサイクル関連設備の伸び）

6365 電業社機械製作所 2026年3月期 本決算

（Point：ポンプ・送風機の公共工事向け需要と、メンテナンス利益）

6369 トーヨーカネツ 2026年3月期 本決算

（Point：物流搬送システムの大型受注の有無と、LNGタンク保守）

6393 油研工業 2026年3月期 本決算

（Point：油圧機器の工作機械・産機向け需要と、中国市場の動向）

6407 ＣＫＤ 2026年3月期 本決算

（Point：半導体製造装置向け流体制御機器の需要と、次期計画）

6428 オーイズミ 2026年3月期 本決算

（Point：遊技機周辺機器の需要と、多角化した不動産等の利益）

6430 ダイコク電機 2026年3月期 本決算

（Point：スマート遊技機対応のシステム需要と、情報事業の利益）

6433 ヒーハイスト 2026年3月期 本決算

（Point：直動軸受の産機・ロボット向け需要と、営業損益の推移）

6457 グローリー 2026年3月期 本決算

（Point：新紙幣対応の改刷特需後の反動度合いと、次期業績見通し）

6463 ＴＰＲ 2026年3月期 本決算

（Point：ピストンリングの利益率と、新材料・新製品の寄与度を注視）

6482 ＹＵＳＨＩＮ 2026年3月期 本決算

（Point：射出成形用取出ロボットの国内外需要と、次期配当予想）

6484 ＫＶＫ 2026年3月期 本決算

（Point：水栓金具の住宅着工・リフォーム需要と、原材料コスト）

6488 ヨシタケ 2026年3月期 本決算

（Point：自動弁の国内外需要と、海外子会社の業績寄与度を確認）

6227 ＡＩメカテック 2026年6月期 3Q

（Point：半導体パッケージ製造装置の受注状況と、期末の納品予定）

6233 ＫＬＡＳＳ 2026年9月期 2Q

（Point：内装工事用機器の需要動向と、次世代への製品開発投資）

6265 コンバム 2026年12月期 1Q

（Point：真空機器の自動車・電子向け需要と、不採算の改善状況）

6266 タツモ 2026年12月期 1Q

（Point：半導体製造装置（搬送・洗浄等）の受注残高と、期先見通し）

6291 日本エアーテック 2026年12月期 1Q

（Point：クリーンルーム用設備の半導体・医薬品工場向け需要）

6310 井関農機 2026年12月期 1Q

（Point：国内農機需要と、北米・欧州・アジアの海外売上の進捗）

6361 荏原製作所 2026年12月期 1Q

（Point：半導体向けドライ真空ポンプの出荷と、インフラ部門の採算）

6400 不二精機 2026年12月期 1Q

（Point：精密金型・成形品の自動車向け需要と、タイ等の海外拠点の損益）

6465 ホシザキ 2026年12月期 1Q

（Point：製氷機等の厨房機器の国内外販売と、海外M&Aによる成長）

■ 銀行業

7150 島根銀行 2026年3月期 本決算

（Point：SBIグループとの連携による収益改善と、不良債権処理額）

7161 じもとHD 2026年3月期 本決算

（Point：公的資金返済に向けた収益力強化と、純資産の回復状況）

7182 ゆうちょ銀行 2026年3月期 本決算

（Point：金利上昇に伴う利息収入の増加と、投資信託等の役務手数料）

7322 三十三フィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

（Point：三重・愛知の貸出金残高と、利ざや改善、与信費用の推移）

7327 第四北越フィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

（Point：新潟県内のシェア維持と、統合効果による経費削減の進捗）

7384 プロクレアHD 2026年3月期 本決算

（Point：青森県内のシステム統合進捗と、本業の収益力の伸びを確認）

7389 あいちフィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

（Point：愛知県内の貸出競争環境と、利ざや、有価証券の運用状況）

8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 2026年3月期 本決算

（Point：金利上昇による国内外の純利息収入の増減と、自社株買い）

8344 山形銀行 2026年3月期 本決算

（Point：地元企業向け貸出金と、有価証券評価損益の状況を注視）

8346 東邦銀行 2026年3月期 本決算

（Point：福島県内の復興・復興支援融資の動向と、次期収益目標）

8359 八十二長野銀行 2026年3月期 本決算

（Point：長野銀行との統合シナジーと、製造業向け貸出の推移）

8361 大垣共立銀行 2026年3月期 本決算

（Point：東海地区の資金需要と、利ざや、役務取引利益の伸びを確認）

8362 福井銀行 2026年3月期 本決算

（Point：福邦銀行との連携と、地域企業向けコンサル収益の寄与度）

8364 清水銀行 2026年3月期 本決算

（Point：静岡県内の貸出金利ざやと、不良債権の発生状況を確認）

8381 山陰合同銀行 2026年3月期 本決算

（Point：店舗外展開の成果と、コンサルティング等の非金利収益）

8383 鳥取銀行 2026年3月期 本決算

（Point：地元向け貸出金の増減と、経費率の改善状況をチェック）

8388 阿波銀行 2026年3月期 本決算

（Point：徳島県内でのシェアと、広域展開による貸出金の伸び）

8411 みずほフィナンシャルグループ 2026年3月期 本決算

（Point：金利感応度による利ざや拡大と、大企業向け決済・信託収益）

8537 大光銀行 2026年3月期 本決算

（Point：新潟県内の貸出競争と、利回り改善に向けた施策の成果）

8541 愛媛銀行 2026年3月期 本決算

（Point：船舶向け融資等の強みの推移と、与信関係費用の増減）

8563 大東銀行 2026年3月期 本決算

（Point：SBIHDとの資本提携による収益多角化の進捗を確認）

8713 フィデアHD 2026年3月期 本決算

（Point：荘内・北都両行の統合運営効率と、地域活性化ファンド収益）

8714 池田泉州HD 2026年3月期 本決算

（Point：関西圏の貸出金伸びと、非金利収益（投信・保険等）の推移）

■ 保険業

7181 かんぽ生命保険 2026年3月期 本決算

（Point：保有契約高の増減推移と、資産運用の利回り状況を注視）

8750 第一ライフグループ 2026年3月期 本決算

（Point：海外事業の利益寄与度と、国内の新契約価値の推移を確認）

8795 Ｔ＆ＤHD 2026年3月期 本決算

（Point：主力3生保の新契約動向と、運用資産の評価損益に注目）

7325 アイリックコーポレーション 2026年6月期 3Q

（Point：保険ショップの来店数と成約率、システム提供の収益性）

8798 アドバンスクリエイト 2026年9月期 2Q

（Point：ネット広告からの送客数と、保険代理店業務の収益性改善）

■ 陸運業

9017 新潟交通 2026年3月期 本決算

（Point：バス乗車人員の推移と、観光・不動産事業の収益貢献度）

9034 南総通運 2026年3月期 本決算

（Point：千葉県内を中心とした貨物運送量と、燃料価格の利益影響）

9041 近鉄グループHD 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道特急の利用状況と、あべのハルカス等の不動産・ホテル）

9042 阪急阪神HD 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道・商業施設の回復度と、宝塚歌劇等のエンタメ事業）

9048 名古屋鉄道 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道の定期外利用の回復と、不動産・ホテル部門の利益）

9051 センコン物流 2026年3月期 本決算

（Point：物流保管の稼働率と、国際物流・新規事業の収益寄与）

9052 山陽電気鉄道 2026年3月期 本決算

（Point：鉄道・バスの乗車人員推移と、レジャー・不動産の採算）

9059 カンダHD 2026年3月期 本決算

（Point：医薬品・出版等の共同配送の荷動きと、倉庫部門の収益性）

2384 ＳＢＳHD 2026年12月期 1Q

（Point：3PL案件の新規稼働状況と、不動産流動化益の計上の有無）

9145 ビーイングHD 2026年12月期 1Q

（Point：食品・生活用品物流の取扱量と、新規拠点の稼働進捗）

■ 倉庫・運輸関連業

9193 東京汽船 2026年3月期 本決算

（Point：タグボートの稼働件数と、燃料費の増減に伴う利益率推移）

9311 アサガミ 2026年3月期 本決算

（Point：鉄鋼・重量物の物流取扱量と、倉庫部門の在庫回転率）

9322 川西倉庫 2026年3月期 本決算

（Point：冷蔵・定温倉庫の保管料収益と、通関・運送の採算性）

9327 イー・ロジット 2026年3月期 本決算

（Point：EC代行の出荷件数と、人件費・配送運賃のコスト管理）

9380 東海運 2026年3月期 本決算

（Point：セメント・資源の海上輸送量と、ロシア・中国関連の動向）

■ 空運業

9204 スカイマーク 2026年3月期 本決算

（Point：国内路線の搭乗率と客単価、燃油費の上昇に対する耐性）

9233 アジア航測 2026年9月期 2Q

（Point：航空測量の公共・民間受注状況と、防災関連需要の伸び）

■ その他製品

7795 ＫＹＯＲＩＴＳＵ 2026年3月期 本決算

（Point：医療・介護用資材の需要と、不採算事業の整理状況を確認）

7820 ニホンフラッシュ 2026年3月期 本決算

（Point：中国市場の内装ドアの需要動向と、国内市場の住宅着工）

7823 アートネイチャー 2026年3月期 本決算

（Point：新商品投入による新規・増毛顧客の獲得と広告宣伝費効率）

7836 アビックス 2026年3月期 本決算

（Point：デジタルサイネージの導入件数と、保守収益の伸びを確認）

7837 アールシーコア 2026年3月期 本決算

（Point：ログハウスの契約・引き渡し数と、アウトドア需要の維持）

7840 フランスベッドHD 2026年3月期 本決算

（Point：介護ベッド等のレンタル利用者数と、高級寝具の販売推移）

7868 広済堂HD 2026年3月期 本決算

（Point：葬祭事業の収益寄与度と、印刷・IT事業の構造改革成果）

7872 エステールHD 2026年3月期 本決算

（Point：宝飾品の既存店売上と、原材料相場変動に伴う価格改定）

7887 南海プライウッド 2026年3月期 本決算

（Point：収納関連建材の住宅メーカー向け需要と、生産効率の改善）

7902 ソノコム 2026年3月期 本決算

（Point：精密スクリーン印刷製版の電子部品向け需要と受注単価）

7914 共同印刷 2026年3月期 本決算

（Point：包装材・データ処理サービスの伸びと、印刷物の減少影響）

7922 三光産業 2026年3月期 本決算

（Point：特殊印刷（ラベル等）の家電・車載向け需要を確認）

7932 ニッピ 2026年3月期 本決算

（Point：コラーゲン素材の食品・化粧品向け需要と利益率の推移）

7803 ブシロード 2026年6月期 3Q

（Point：カードゲーム・スマホアプリの売れ行きとイベント収益）

7809 壽屋 2026年6月期 3Q

（Point：プラモデル・フィギュアの国内外販売と在庫管理の状況）

7812 クレステック 2026年6月期 3Q

（Point：取扱説明書の制作受託数と、海外拠点の売上成長率を確認）

7800 アミファ 2026年9月期 2Q

（Point：100円ショップ向けデザイン雑貨の売れ行きと、原材料費）

7819 粧美堂 2026年9月期 2Q

（Point：化粧雑貨・コンタクトレンズの卸売動向と、自社ブランド）

7793 イメージ・マジック 2026年12月期 1Q

（Point：オンデマンドプリントの受注件数と、新規顧客の獲得コスト）

7957 フジコピアン 2026年12月期 1Q

（Point：インクリボン等の消耗品販売と、新製品の寄与度を注視）

7992 セーラー万年筆 2026年12月期 1Q

（Point：筆記具の国内外販売と、ロボット機器事業の受注状況を確認）

■ REIT

8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 2026年3月期 -

（Point：オフィスビルの稼働率と賃料更改状況、次期分配金予想）

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。