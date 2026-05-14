佐賀市内で12日、白骨化した遺体が見つかっていた事件で、警察は13日、遺体で見つかった女性の二男を死体遺棄の疑いで逮捕しました。佐賀県警によりますと12日、佐賀空港近くの佐賀市川副町犬井道ののり面で白骨化した状態で見つかった遺体は、行方が分からなくなっていた近くに住む・金本文子さん（79）と分かりました。事件性の有無を調べていた警察は文子さんの二男で、韓国籍の無職・金本保則こと金鎮日容疑者（53）を死体遺棄