人気セクシー女優・石川澪さんの電子限定写真集『春の詩』が、プリント・オン・デマンド（POD）形式でリアル写真集として期間限定販売されることが決定しました。販売期間は5月31日午後11時59分まで。電子版で大きな反響を呼んだ話題作が、ファン待望の紙の一冊として登場します。【写真】石川澪さん POD限定写真集『春の詩』の表紙同作は、透明感あふれるビジュアルと情緒的な世界観が評価され、電子書籍として多くの支持を集めた