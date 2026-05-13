広島県福山市に、使用済みの太陽光パネルを再利用するリサイクル工場が完成しました。背景には、将来的に見込まれる大量廃棄への対応があります。 完成したのは、エディオングループが手がける太陽光パネルのリサイクル工場です。 太陽光パネルは、東日本大震災以降、再生可能エネルギーとして普及しましたが、寿命はおよそ20年とされていて、2030年代後半には大量に廃棄されると見込まれています。いわゆる「2030