JAXA（宇宙航空研究開発機構）は2026年5月13日、「H3」ロケットの開発状況およびH3ロケット6号機（30形態試験機）についての記者説明会を開催しました。6号機は低コストな“30形態”の初飛行H3ロケット6号機は、1段目のエンジン「LE-9」を2基から3基へ増やす代わりに、固体燃料ロケットブースター「SRB-3」を1基も搭載しない形態「H3-30S」（30形態）の試験機という位置付けです。H3の各形態のなかでも30形態は打ち上げコストが最