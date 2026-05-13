松本圭佑VS龍王ボクシングの「フェニックスバトルスーパーフェザー級1000万円トーナメント」準々決勝が12日、東京・後楽園ホールで行われ、元日本同級王者・松本圭佑（大橋）が同級7位の龍王（角海老宝石）に3回35秒TKO勝ち。前日計量失敗によるライセンス停止処分から約1年。家族への思いを力に変えた26歳が、再起の一歩を踏み出した。「ミライ☆モンスター」がリングに帰ってきた。松本は序盤から主導権を握り攻勢に出る。2