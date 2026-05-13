持ち帰り弁当チェーンの「ほっともっと」は、『今治焼豚玉子飯』を5月20日より期間限定で発売する。価格は690円。また、焼豚を2倍にした『W今治焼豚玉子飯(肉2倍)』も950円で販売する。【画像を見る】焼豚が２倍になる『W今治焼豚玉子飯(肉2倍)』の画像はこちら『今治焼豚玉子飯』は、「今治焼豚玉子飯世界普及委員会」監修のもと開発されたメニュー。昨年5月に期間限定で販売され好評を博したことから、今年も復活販売が決定した