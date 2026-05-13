ほっともっと、愛媛県今治市のご当地グルメが今年も登場　焼豚×半熟玉子の『今治焼豚玉子飯』発売

持ち帰り弁当チェーンの「ほっともっと」は、『今治焼豚玉子飯』を5月20日より期間限定で発売する。価格は690円。また、焼豚を2倍にした『W今治焼豚玉子飯(肉2倍)』も950円で販売する。

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『今治焼豚玉子飯』は、「今治焼豚玉子飯世界普及委員会」監修のもと開発されたメニュー。昨年5月に期間限定で販売され好評を博したことから、今年も復活販売が決定した。

〈焼豚の旨味と玉子のまろやかさがクセになる一杯〉

『今治焼豚玉子飯』は、甘味と旨味を凝縮した特製醤油ダレを豚バラ焼豚にたっぷり絡め、コショウを効かせた目玉焼きを2個トッピングした一品。焼豚の濃厚な旨味と玉子のまろやかな味わいが重なり合い、食べ応えのある味わいに仕上げている。

今回はユーザーからの要望を受け、焼豚を2倍に増量した『W今治焼豚玉子飯(肉2倍)』も新たにラインアップ。ボリューム感を求める層にも対応する。

〈商品概要〉

◆〜今治焼豚玉子飯世界普及委員会監修〜 今治焼豚玉子飯 690円

◆〜今治焼豚玉子飯世界普及委員会監修〜 W今治焼豚玉子飯(肉2倍) 950円

発売日:2026年5月20日

発売店舗:全国の「ほっともっと」2,423店舗(2026年4月末時点)