シブアニ…声優・稲垣好がオーディション帰りに涙、その理由とは？
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、５月８日（金）に『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#85を生放送。今回はMCのハライチ・岩井勇気、徳井青空、仲村宗悟に加え、ゲストに声優・稲垣好を迎え、春の新作アニメ情報やクリエイターへの直撃インタビュー、そして今年20周年を迎えた名作の裏側など見どころたっぷりの内容でお送りした。
まずは今年20周年を迎えた『秘密結社 鷹の爪』の吉田くんと総統による、シブアニオリジナルコラボアニメから豪華にスタート。そして、番組後半の業界深掘りコーナーでは、監督・脚本・声優を全て１人でこなす生みの親・FROGMANのアニメ作りに密着。 FROGMANは自身の圧倒的な制作スピードについて、「打ち合わせがないのでコミュニケーションコストがかからない」「おかげさまで吉田くんの20年やっているので過去の素材が豊富にあり作業を効率化できる」と明かし、「日本のコンテンツの一番の強みは『速さ』。高速でPDCAを回せるから世界が憧れるコンテンツになる」と熱弁。さらに、初期の島根時代は「全部布団の中でアフレコをやっていた」という衝撃の事実や吉田くんの声が音声加工ではなくFROGMANの地声の切り替えであるという事実が発覚し、スタジオの岩井や仲村からは驚きの声が。
そして、話題の春アニメでタイプの違う魅力MAXなギャル二人とオタク男子が趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ『オタクに優しいギャルはいない!?』特集では、クールなギャル・天音慶役を務める今回のゲスト・稲垣好がオーディション帰り道に「落ちたと思って涙を流した」というエピソードを披露。一方で、自身のルーツとして『カードキャプターさくら』の李小狼への初恋や『けいおん！』に影響を受けて高校でキーボードボーカルのバンドを組んだというガチのオタクエピソードも語られ、「オタク要素が出るシーンはリテイクなしでスラスラできた」と明かす。
続く「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、集英社のタテマンガサービス「ジャンプTOON」とのコラボ企画第２弾として、天涯孤独の高校生が友のため生き残りを目指すダークファンタジー『ノウワンダー』を特集。スタジオでは、ゲストの稲垣がナレーション、仲村が嵐伍、徳井がアイリスを務める豪華な生朗読を披露。さらに、徳井青空が原作者の高野水登へ直撃したインタビュー映像も公開。
春アニメのディープなトークやクリエイターの熱い制作秘話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#85は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
そして、話題の春アニメでタイプの違う魅力MAXなギャル二人とオタク男子が趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディ『オタクに優しいギャルはいない!?』特集では、クールなギャル・天音慶役を務める今回のゲスト・稲垣好がオーディション帰り道に「落ちたと思って涙を流した」というエピソードを披露。一方で、自身のルーツとして『カードキャプターさくら』の李小狼への初恋や『けいおん！』に影響を受けて高校でキーボードボーカルのバンドを組んだというガチのオタクエピソードも語られ、「オタク要素が出るシーンはリテイクなしでスラスラできた」と明かす。
続く「アニメ化スルカモ！？トピックス」では、集英社のタテマンガサービス「ジャンプTOON」とのコラボ企画第２弾として、天涯孤独の高校生が友のため生き残りを目指すダークファンタジー『ノウワンダー』を特集。スタジオでは、ゲストの稲垣がナレーション、仲村が嵐伍、徳井がアイリスを務める豪華な生朗読を披露。さらに、徳井青空が原作者の高野水登へ直撃したインタビュー映像も公開。
春アニメのディープなトークやクリエイターの熱い制作秘話がたっぷりと語られた『SHIBUYA ANIME BASE』#85は、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.