5月10日、お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄が自身のXを更新。芸人・中山功太が受けたとされるいじめ問題に自身が関与していたことを明かし謝罪。反省の弁を綴ったものの、その波紋が広がっている。

ことの発端は、5月5日に配信された『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）で中山が、過去に先輩芸人から自身が受けた“いじめ”を明かした。放送では、名前は伏せられていたが、その後SNSではその芸人を特定する動きが活発化し、高橋の存在が浮上。放送から5日後の10日、ついに本人がXで言及した。

「高橋さんは、《今回の中山功太との件ついて、多くの方々にご心配と不快な思いをおかけしてしまい、本当に申し訳ありません》と謝罪。中山さんから許可を得たことを明かしたうえで、相方の八木真澄さんが間に入った形で中山さんと電話で話したことを明かしました。続けて、過去の自身の対応を本人に謝罪したと告白。未熟だったと反省の弁を綴り、《反省して功太とまた仕事ができるようにしたいなと思ってます》と、和解したことを明かしたのです」（芸能プロ関係者）

当事者同士では収束に向かっている今回のいじめ問題。しかし、加害者となった高橋の世間に対するイメージは一変してしまった。こうした動きからXでは、高橋が担当する教育番組『みいつけた！』の出演継続を危惧する声が多数出ている。

《コッシーは変わってほしくないなぁ》

《コッシーが終わらないことを願う》

「コッシー」とは、『みいつけた！』の中で高橋が声を務めるイスのキャラクターだ。番組開始当初から愛されてきただけに、これからの動向に番組ファンは気が気ではないようだ。

「コッシーは、喋ったり動いたりできる不思議なイスの男の子で、番組の主人公です。番組開始から高橋さんが声を担当し、声だけではなく“生身”でも番組に出演してきました。視聴者の親と子ども双方から、親しまれています。ただ、今回の“いじめ問題”の当事者であることから、教育番組としてふさわしいのかと視聴者の間で議論が広がっています」（前出・芸能プロ関係者）

本誌は今回の“いじめ問題”発覚後、NHKに対し、高橋の今後の起用について取材した。しかし、期日までに回答は得られなかった。テレビ局関係者はこう明かす。

「高橋さんのいじめ問題が取り沙汰された後も、同番組は通常通り変わらず放送されています。今回はすでに中山さんと和解していることもあり、高橋さんは今後も変わらず出演を続ける予定だとも言われています。NHKとしてはこのまま起用を続ける可能性が高そうですね」

これほどの騒動が簡単におさまるとは思えないが……。