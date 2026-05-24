愛知県江南市の河川敷で男性の遺体が見つかり、警察は事件・事故の両面で捜査しています。 【写真を見る】愛知県・江南市の河川敷に60代くらいの男性遺体仰向けで衣服を身に着けた状態事件・事故の両面で捜査 警察によりますと、24日午前10時ごろ江南市宮田神明町の南派川の河川敷で、「人が倒れている」と近くを通った人から警察に通報がありました。 倒れていたのは60代くらいの男性で河川敷のコンクリート上に衣服