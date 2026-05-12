アメリカ商務省傘下の科学研究機関であるアメリカ国立標準技術研究所(NIST)が、商用AIシステムの可用性及び安全性を評価する人工知能標準化・イノベーションセンター(CAISI)によるDeepSeek V4 Proの評価レポートを公開しました。CAISIによるとDeepSeek V4 Proは「最新AIに比べて約8カ月遅れている」とのことです。CAISI Evaluation of DeepSeek V4 Pro | NISThttps://www.nist.gov/news-events/news/2026/05/caisi-evaluation-deep