２０１６年リオデジャネイロ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（３１）の最新姿に衝撃が走った。大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）の公式ＳＮＳが更新され、「次なる野営ゲスト」と１８日放送回のゲストを発表。１人目はプロボクシングの那須川天心。そして「【次なる野営ゲスト】二人目瀬戸大也５．１８深夜０時〜入山」と瀬戸の共演も報告された。瀬戸も自身のインス