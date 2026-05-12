２０１６年リオデジャネイロ五輪４００メートル個人メドレー銅メダルの瀬戸大也（３１）の最新姿に衝撃が走った。

大阪・ＡＢＣテレビ「東出昌大の野営デトックス」（月曜・深夜０時）の公式ＳＮＳが更新され、「次なる野営ゲスト」と１８日放送回のゲストを発表。１人目はプロボクシングの那須川天心。そして「【次なる野営ゲスト】二人目 瀬戸大也 ５．１８ 深夜０時〜入山」と瀬戸の共演も報告された。瀬戸も自身のインスタグラムで番組の投稿をシェアしている。

プールを離れた瀬戸は別人のような姿。東出、那須川との３ショットもアップされ、ネット上では「めちゃええやん」「共通点考えたらちょっとおもろい」「どんな野営になるのか楽しみ過ぎる」「楽しみしかない」との声が上がった。

瀬戸は私生活では２０１７年に元飛び込み日本代表の馬淵優佳さんと結婚。２児が誕生したが、今年２月に電撃離婚を発表した。瀬戸は３月の日本選手権で２００メートル個人メドレー７位に。「身の周りのこともリセットできた。初心を忘れずに競技をやっていきたい」と２８年ロサンゼルス五輪へ向けて再スタートを誓った。