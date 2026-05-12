チェルシーが、現在フリーとなっているシャビ・アロンソの招へいに動き出しているようだ。イギリス『The Athletic』が伝えた。昨夏にクラブ・ワールドカップを制して世界一になってから今季に臨んだチェルシーだったが、今年1月1日にエンツォ・マレスカ元監督を解任。その後任として就任したリアム・ロシニアー前監督も成績不振に伴い4月下旬に解任された。プレミアリーグでは9日に行われた直近のリヴァプール戦では連敗を6で止め