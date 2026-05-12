●今夜～あす13日(水)明け方は天気不安定 にわか雨や雷など注意●あす13日(水)日中からは 穏やかな天気がしばらく続く●日に日に暑さレベルアップ 今週末は「真夏日」も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう12日(火)は薄雲多めの空となった時間が度々あり、そんな状況の中で、太陽の周りに少し虹色がかった大きな輪…日暈、もしくは英語で「ハロ」と呼ばれる現象の目撃情報が相次ぎました。 「ハロ」は、上空に薄雲が広が