●今夜～あす13日(水)明け方は天気不安定 にわか雨や雷など注意

●あす13日(水)日中からは 穏やかな天気がしばらく続く

●日に日に暑さレベルアップ 今週末は「真夏日」も

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きょう12日(火)は薄雲多めの空となった時間が度々あり、そんな状況の中で、太陽の周りに少し虹色がかった大きな輪…日暈、もしくは英語で「ハロ」と呼ばれる現象の目撃情報が相次ぎました。





「ハロ」は、上空に薄雲が広がっているときに、太陽の光が上空の薄雲で屈折することで現れます。薄雲が広がると、やがて厚みのある雲、そして雨雲が近づいてくることが多いため、「太陽に暈がかかると雨」という天気ことわざがあり、ハロは天気下り坂のサインとされています。





実際、きょう12日(火)は薄雲のあとから、上空に寒気を伴う気圧の谷の厚みがある雲が増えてきました。九州中心に不安定な空模様となっているほか、県内でも、ごく細かいながら雨雲が流れ込んで、にわか雨となった所もあります。





気圧の谷は、今夜～あす13日(水)明け方頃にかけて西日本を通過する見込みで、県内は今夜～あす13日(水)夜明けの頃にかけて、気まぐれなにわか雨や、場合により雷などへの注意が必要です。





天気の崩れは長引くことはなく、あす13日(水)日中は日差しタップリの穏やかな空模様。さらに、その先もしばらくは高気圧に覆われた状態が続いて、安定した空模様の日々となります。そして連日のタップリの日差しとともに、この先どんどん季節前のめりの、汗ばむ暑さの日々にもなっていきそうです。



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今夜～あす13日(水)早朝にかけては気まぐれなにわか雨が心配な不安定な空模様ですが、日中以降は落ち着いた空模様が戻ってくる見込みです。昼間の気温は所々25度に届く夏日の予想で、日ざしの下では心地よい～少し汗ばむくらいの陽気になるでしょう。





あす13日(水)、日中はだんだんと力強い日ざしが届き、紫外線にも油断はできません。しっかり対策を心掛けましょう。





今週後半～今週末～来週前半にかけて、しばらくは毎日、日ざしタップリの穏やかな天気が続きそうです。

日に日に昼間は暑さがレベルアップしていき、今週末には山口市内で最高気温30度に達する「真夏日」の可能性もあります。5月と言えども熱中症などにも気をつけて、水分補給や休憩などをこまめにとる意識を高めて、お過ごしください。

来週後半になると、今度はぐずつく天気が多くなる、とみています。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

