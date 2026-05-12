ロッテ・小島和哉が13日の日本ハム戦に先発する。小島は球団を通じて「一軍の舞台で投げられるのは当たり前ではないので、しっかり戦っていく姿勢を見せられたらなと思います」とコメント。小島は今季ここまで3試合・15回1/3を投げ、0勝3敗、防御率3.52の成績を残している。