アメリカとイランの戦闘終結への協議。トランプ大統領は11日、イラン側がアメリカが求める「核兵器を保有しない」ことを約束しなかったと明らかにし、回答は「ばかげたもの」で「受け入れられない」と改めて批判しました。その上で、イランとの停戦は「信じられないほど脆弱」で、「重度の延命措置」を受けているような状態だとけん制しました。イランとの交渉が行き詰まる中、ニュースサイト・アクシオスは11日、トランプ大