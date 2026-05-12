メ～テレ（名古屋テレビ） イラン情勢は、夏場に欠かせない保冷剤にも影響を及ぼしています。東海地方でも保冷の有料化に踏み切る店が出てきています。 保冷剤の需要が高まる夏を前に、有料化に踏み切る 全国に100店舗以上を展開する食料品専門店「北野エース」。 地元のこだわり商品から世界の変わったものまで、多種多様な食料品を取りそろえています。 多くの冷凍食品を扱うこの店では、これまで冷凍