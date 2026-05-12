元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）と妻でタレントの丸高愛実（35）が12日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。現役時代に繰り返した夫との“バトル”を明かした。夫の現役時代の苦労について聞かれ、丸高は「普通、社会人になったら、遅刻はしないものとしてルールがある」とひと言。プロになっても遅刻の常習犯だったという柿谷氏だったが、毎朝きちんと目覚まし時計はかけていた。それは3分に1回