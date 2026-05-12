ファミリーマート（東京都港区）が、新食感が楽しめるシュークリーム「ザクほろシュー（チョコクリーム）」と「もちむにシュー（ミルククリーム）」を5月12日に販売を開始します。【えっ！】「シュークリーム」だけじゃなくスイーツも？割引＆無料キャンペーン詳細も！「ザクほろシュー」は“ザクほろ食感”のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めたクッキーシュークリーム。これまでのクッキーシューとは一線を