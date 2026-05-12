ファミリーマート（東京都港区）が、新食感が楽しめるシュークリーム「ザクほろシュー（チョコクリーム）」と「もちむにシュー（ミルククリーム）」を5月12日に販売を開始します。

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「ザクほろシュー」は“ザクほろ食感”のシューパフの中に、なめらかなチョコクリームを詰めたクッキーシュークリーム。これまでのクッキーシューとは一線を画すザクザク感を出すため、クッキー生地材料に特別な配合を採用し、かじった時の”ザクザク食感”と、口の中でこぼれる“ほろっと食感”が楽しめるように設計。食感と味わいのバランスに半年以上も試行錯誤を重ねたということです。

一方の「もちむにシュー」は“もちむに食感”のシューパフの中に、ふんわりミルククリームを詰めた一品になっています。皮に使用する粉の配合にこだわったほか、生地の仕込み方や焼き上げ温度などの製法を工夫することで、見た目はぷっくり、食べるともちもちした食感を楽しめる仕上がりになっているということです。

価格は「ザクほろシュー」が238円（以下、税込み）、「もちむにシュー」が213円です。

ファミリーマートでは、人気の「クリームたっぷり！ダブルシュー」（198円）、「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」（180円）とそろって4品のシュークリームが勢ぞろいする「絶品シュークリーム大集（シュー）合！」キャンペーンを同日から開催。

「クリームたっぷり！ダブルシュー」 は食べ応えをアップ。「バニラたっぷり！濃厚カスタードシュー」もマダガスカル産バニラビーンズを増量し、食感を損なうことなく、バニラ感を増したことでリッチ感をアップさせて、リニューアル販売されます。