マンションをめぐる「購入か、それとも賃貸か」という論争。この問題について、12万部超えのベストセラー『節約の王道』の著者である林望氏は、「マンションは賃貸に限る」と断言します。その理由について、林氏の新著『節約を楽しむあえて今、現金主義の理由』（朝日新聞出版）よりみていきましょう。持ち家か賃貸かを選ぶとしたら私の経験から割り出した考え方として、「マンションは賃貸に限る」ということがあります。なにし