ハライチの岩井勇気が１１日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、自身がＭＣをしているフジテレビ系「ぽかぽか」について率直に語った。「ぽかぽか」は番組開始当初、今はあまりテレビに出ない大御所芸能人がゲストで続くことがあったが、岩井自身も「テレビを見てこなかった人間」で視聴者にもそういう人がいると思い、敢えてそういったゲストに対し「知らないんです」というスタンスを取っていたという。だが「