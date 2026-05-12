ハライチの岩井勇気が１１日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、自身がＭＣをしているフジテレビ系「ぽかぽか」について率直に語った。

「ぽかぽか」は番組開始当初、今はあまりテレビに出ない大御所芸能人がゲストで続くことがあったが、岩井自身も「テレビを見てこなかった人間」で視聴者にもそういう人がいると思い、敢えてそういったゲストに対し「知らないんです」というスタンスを取っていたという。

だが「そういう波風を立ててテレビを見させようという時もあったが、そういうのがいらないぐらい、（昼のテレビは）環境音でしかない」といい、とろサーモン久保田は爆笑。岩井は「中華屋でテレビがついてたらなんか見るけど、とがったものやられたら鬱陶しくないですか？」と例えた。

「ぽかぽか」開始当初について「最初はしんどかった。なんでこの入口から毎日出てこなきゃいけないんだろうと。『どうも〜』とか言って明るくやって…がストレスだったけど、もうそんなに思わなくなった」ともコメント。オファーがあったときは「最初は断ろうと思った。でも澤部はやった方がいい。澤部のためにやるかと。半分はそういう気持ちでやっていた」とも語っていた。