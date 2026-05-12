意外と知らない調味料の塩分量！醤油やマヨネーズなどよく使う調味料の塩分量とは 味付けの濃い人は要注意！ 減塩で大事なのは「食塩」の摂取量だけではありません。味が濃い（＝塩気が強い）と感じる食品全般が対象なのです。なかでもとくに注意したいのが、普段なにげなく使ってしまいがちな調味料。味噌や醤油は味が濃く、量が多いとしょっぱくなるため、意識して量の加減がしやすいですが、それほど塩気を感じないケ