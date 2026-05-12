意外と知らない調味料の塩分量！醤油や味噌などよく使う調味料の塩分量とは？【図解 腎臓の話】

意外と知らない調味料の塩分量！醤油やマヨネーズなどよく使う調味料の塩分量とは

味付けの濃い人は要注意！

減塩で大事なのは「食塩」の摂取量だけではありません。味が濃い（＝塩気が強い）と感じる食品全般が対象なのです。なかでもとくに注意したいのが、普段なにげなく使ってしまいがちな調味料。味噌や醤油は味が濃く、量が多いとしょっぱくなるため、意識して量の加減がしやすいですが、それほど塩気を感じないケチャップやマヨネーズ、練りからしなどにも塩分は含まれているのです。

下の図は、おもな調味料に含まれる塩分量です。数値だけ見ると少なそうに見えますが、これらはあくまで小さじ1杯分の含有量。たとえば、だし入り味噌で味噌汁1杯（大さじ1杯相当）を作ると塩分量は2.1グラムとなり、これだけで1日の塩分摂取目標の約20%に相当します。このほかに主菜の調理に塩や醤油を使ったり、サラダにドレッシングをかけたりすれば、気づかないうちに塩分過多に陥ってしまうのも仕方ありません。

隠れ塩分を少しでも減らしたいなら、調味料はなるべく減塩のものを選び、調理時は目分量ではなく、必ず計量スプーンを使って正確な量を測るようにしましょう。また、醤油やソースなどの調味料を食卓に出す場合は、1プッシュで一定量が出る容器に詰め替えることで、うっかりかけすぎを防ぐことができます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博