＜大相撲五月場所＞◇二日目◇11日◇東京・両国国技館【映像】最高の笑顔が弾ける“手製”応援うちわ大相撲五月場所の二日目、力士が仕切り動作を繰り返す中、中継カメラが偶然、推し力士の手製うちわを手にするファンの手元とうちわを映し出した。これに反応した一部ファンから「これはガチで作ったやつ」「愛情を感じる」「ハンドメイド感」「笑顔弾けてるw」「いい写真」などほっこりするような反響が寄せられた。注目を集