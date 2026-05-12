11日午後、秋田市将軍野でクマが目撃されました。付近には小学校や中学校、高校があり、警察が注意を呼びかけています。秋田臨港警察署の調べによりますと11日午後3時45分ごろ、秋田市将軍野南1丁目の草地にクマ1頭がいるのを、小学生の男児が道路上から目撃しました。クマの体長は約50センチです。高清水小学校から約50メートルの場所で、付近には将軍野中学校や秋田中央高校があり、住宅地も広がっている地域です。警察は