メ～テレ（名古屋テレビ） 1300年以上の歴史がある、岐阜市の夏の風物詩「長良川鵜飼」が今年も始まりました。 長良川の鵜飼は鵜を使ってアユなどの魚をとる伝統的な漁法で、国の重要無形民俗文化財にも指定されています。 今年の鵜飼開きには701人の観光客が観覧船に乗り、かがり火で川面を照らし、手縄で巧みに鵜を操る鵜匠の技を楽しみました。 クライマックスの「総がらみ」では6隻の鵜舟が川幅いっぱいに