5月10日は「母の日」でした。カープは母からバトンを受けたルーキー赤木晴哉投手が躍動しました。■有田 優理香 アナウンサー「真っ赤なカーネーションに負けないくらい、真っ赤に染まったマツダスタジアム。母の日にほしいのは、やっぱりカープの勝利。選手の活躍に期待です！」■ファン「坂倉選手のホームランに期待したい」Q.お子さんは何歳？■ファン「まだ1か月」Q.母の日