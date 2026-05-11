稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#117が10日放送。#117では、初対面では実年齢が分からない年齢不詳美女6名がA〜Fの名札をつけて登場。ななにーメンバーは「年齢順並び替えクイズ」に挑戦しました。【写真】12歳に見えない！先々月までランドセル背負っていた少女36歳に見えない女性シンガーも今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻