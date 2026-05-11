身長167cm大人っぽすぎる12歳少女にビックリ「マジか！」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』#117が10日放送。#117では、初対面では実年齢が分からない年齢不詳美女6名がA〜Fの名札をつけて登場。ななにーメンバーは「年齢順並び替えクイズ」に挑戦しました。
【写真】12歳に見えない！ 先々月までランドセル背負っていた少女 36歳に見えない女性シンガーも
今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻の干し芋「蜜玉」が贈られる。
いざクイズがスタートすると、メンバーは独自の視点で白熱の推理を展開。本企画でこれまで名推理を披露している稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見せたい14、5歳」と鋭い観察眼を発揮。一方、香取はあどけなさの残るFの女性に対して「小学生！」と初志貫徹で主張し続ける。
質問タイムでは「好きなお菓子」や「好きなアニメ」「よく使う絵文字」などの話題に。Bの女性はよく使う絵文字に「ピアノ」と答えたり、最近出かけた場所に「中華街」と答えたことから、予想はさらに迷宮入り。「この6名の中にお孫さんがいるおばあちゃんがいる」という特大ヒントとともにお孫さんが登場すると、メンバーたちは「うそでしょ！？」「おばあちゃん！？」と大パニック状態となった。
いよいよ、ななにーメンバーをほん弄し続けた女性たちの実年齢と素顔が明らかに。高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳です」と明かすと、3月までランドセルを背負っていたという事実にスタジオは「マジか！」と騒然に。写真を見たみちょぱが「遊びで高校生が（ランドセルを）背負ってるみたい」と驚がくし、普段は「公園で遊んでいる」という等身大の答えに香取も「公園！？」と目を丸くした。
「よく使う絵文字はピアノ」「最近行った場所は中華街」発言でななにーメンバーを大いに惑わせたBの女性は36歳。シンガーソングライターと俳優をしており、地元が横浜であることが判明すると、メンバーも「かき回してくれましたね」「プロ。しゃべるとめちゃ大人だった」と見事な回答に感心した。
また、最後までメンバーを惑わせたFの女性の実年齢は「20歳」。小学生ともお孫さんがいるおばあちゃんとも予想された“赤ちゃん顔”の彼女だが、「お酒も買えちゃう」と明かすと、一同は「これぞ年齢不詳。（子どもっぽくも、大人っぽくも）どっちにも見えるんだね」と納得。香取は自身の「小学生」という予想が外れたにも関わらず、「ほら！ 骨格は間違ってない。合ってたんだよ！」と必死の主張を繰り広げた。
そして、香取が終始「52歳」と予想して譲らなかったEの女性・れいなさんの実年齢が「38歳」だと発表されると、スタジオからは「どこが52歳に見えるんですか！？」とツッコミが殺到。実は彼女は15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と1歳の孫を持ち、「ギャルばぁば」として現在SNSで活動中。スタジオに実際の娘と孫が登場し、香取の「52歳」という予想に対して娘からは「歳いって見えるんですね…」とのコメントが飛び出し、スタジオは大きな笑いに包まていた。
ななにーメンバーが年齢不詳美女に翻弄された『ななにー 地下ABEMA』#117は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
【写真】12歳に見えない！ 先々月までランドセル背負っていた少女 36歳に見えない女性シンガーも
今回の年齢幅は最年少が12歳、最年長が38歳。見事全問正解したメンバーには、ご褒美として幻の干し芋「蜜玉」が贈られる。
いざクイズがスタートすると、メンバーは独自の視点で白熱の推理を展開。本企画でこれまで名推理を披露している稲垣は「リップの色が赤いのは大人っぽく見せたい14、5歳」と鋭い観察眼を発揮。一方、香取はあどけなさの残るFの女性に対して「小学生！」と初志貫徹で主張し続ける。
いよいよ、ななにーメンバーをほん弄し続けた女性たちの実年齢と素顔が明らかに。高身長でスタイル抜群のDの女性が「12歳です」と明かすと、3月までランドセルを背負っていたという事実にスタジオは「マジか！」と騒然に。写真を見たみちょぱが「遊びで高校生が（ランドセルを）背負ってるみたい」と驚がくし、普段は「公園で遊んでいる」という等身大の答えに香取も「公園！？」と目を丸くした。
「よく使う絵文字はピアノ」「最近行った場所は中華街」発言でななにーメンバーを大いに惑わせたBの女性は36歳。シンガーソングライターと俳優をしており、地元が横浜であることが判明すると、メンバーも「かき回してくれましたね」「プロ。しゃべるとめちゃ大人だった」と見事な回答に感心した。
また、最後までメンバーを惑わせたFの女性の実年齢は「20歳」。小学生ともお孫さんがいるおばあちゃんとも予想された“赤ちゃん顔”の彼女だが、「お酒も買えちゃう」と明かすと、一同は「これぞ年齢不詳。（子どもっぽくも、大人っぽくも）どっちにも見えるんだね」と納得。香取は自身の「小学生」という予想が外れたにも関わらず、「ほら！ 骨格は間違ってない。合ってたんだよ！」と必死の主張を繰り広げた。
そして、香取が終始「52歳」と予想して譲らなかったEの女性・れいなさんの実年齢が「38歳」だと発表されると、スタジオからは「どこが52歳に見えるんですか！？」とツッコミが殺到。実は彼女は15歳で長女を出産し、現在22歳の娘と1歳の孫を持ち、「ギャルばぁば」として現在SNSで活動中。スタジオに実際の娘と孫が登場し、香取の「52歳」という予想に対して娘からは「歳いって見えるんですね…」とのコメントが飛び出し、スタジオは大きな笑いに包まていた。
ななにーメンバーが年齢不詳美女に翻弄された『ななにー 地下ABEMA』#117は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。