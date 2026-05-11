参院決算委で答弁する高市首相＝11日午後高市早苗首相は11日の参院決算委員会で、中東情勢悪化を受けた補正予算編成に関し「直ちに必要な状況とは考えていない」と述べた。物価動向を注視し「臨機応変に対応する」とも語った。ペルシャ湾内に留め置かれている日本船舶への対応について「一日も早いホルムズ海峡通過を実現するため、あらゆる外交努力や調整を積極的に続ける」と強調した。補正予算案の早期編成を求めた国民民主