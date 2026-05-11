【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の華原朋美が5月10日、自身のInstagramを更新。息子との旅先でのショットを多数公開した。【写真】激痩せ話題の51歳歌手「幸せそうな笑顔が素敵」息子との密着自撮り◆華原朋美、息子との旅行ショット公開華原は「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」とつづり、息子との旅行を楽しむ様子を複数枚投稿。「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり」と仕事の忙しい合